The Weeknd live in Düsseldorf: Setlist, Tickets, Anfahrt & Wetter

The Weeknd spielt am 4. Juli eine Show in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena. Hier gibt's alle Infos.

Am Dienstag (4. Juli) spielt The Weeknd das zweite von vier Konzerten seine „After Hours til Dawn“-Tour in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena. Nachdem er am 2. Juli im Hamburg auftrat, folgen nach den Shows in Düsseldorf noch Gigs am 14. Juli in Frankfurt und am 4. August in München.

Support und Startzeiten

Das Konzert in Düsseldorf startet um 18.30 Uhr mit den zwei Support-Acts Kaytranada und Mike Dean. Die anderen beiden Shows in Deutschland sollen zur selben Zeit starten.

Gegen 21 Uhr wird dann der Kanadier Abel Makkonen Tesfaye, alias The Weeknd, die Bühne betreten.

Tickets

Die letzten Tickets zur Show am Dienstag (4. Juli) sind noch über Ticketmaster erhältlich. Auf der Webseite werden meist Resale-Tickets von Fans an andere Fans weiterverkauft. Dementsprechend können die Ticketpreise von den Originalpreisen abweichen. Der „Normalplatz“ kostet zwischen 33,75 Euro und 154,50 Euro. Für einen Gangsitz muss man zwischen 78,25 Euro und 164,50 Euro bezahlen.

Setlist

Zuletzt gab es die folgenden Songs häufig bei den Konzerten von The Weeknd zu hören:

Dawn FM

Take My Breath

Sacrifice (Swedish-House-Mafia-Remix)

How Do I Make You Love Me?

Can’t Feel My Face

Lost in the Fire (Cover von Gesaffelstein und The Weeknd)

Hurricane (Kanye-West-Cover)

The Hills

Kiss Land (nur die erste Hälfte)

Often

Crew Love (Drake-Cover)

Starboy

House of Balloons

Heartless

Low Life (Future-Cover)

Reminder

Party Monster

Faith

After Hours

Out of Time

I Feel It Coming

Die for You

Is There Someone Else?

I Was Never There

Wicked Games (Synth-Remix)

Call Out My Name

The Morning

Save Your Tears (mit Parts vom „Blinding Lights“-Chromatics-Remix)

Less Than Zero

Blinding Lights

Tears in the Rain

Zugabe

Creepin‘ (Metro-Boomin-Cover)

Popular (The Weeknd im Playboi-Carti- und Madonna-Cover)

In Your Eyes

Moth to a Flame (The Weeknd mit Swedish-House-Mafia-Cover)

Anfahrt

Die richtige Adresse lautet:

Merkur Spiel-Arena

Arena-Straße 1

40474 Düsseldorf

Für diejenigen, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Düsseldorfer Arena fahren wollen, bietet sich die Rheinbahn-Linie U78 bis zur Haltestelle Merkur Spiel-Arena/Messe Nord an. Diese fährt an Veranstaltungstagen im Fünf-Minuten-Takt. Auch nach dem Konzert fahren Sonderzüge der Rheinbahn im 2,5-Minuten-Takt von der entsprechenden Haltestelle ab. Die Konzerttickets gelten auch als Fahrkarten.

Wetter

Das Wetter am Dienstag (4. Juli) soll wolkig und ein wenig windig werden. Trotzdem soll es bis 18 Uhr bei 23 Grad bleiben. Später wird es dann bedeckt mit der selben Temperatur. Ab 22 Uhr kühlt es auf 19 Grad ab und es wird ein leichter Regen und etwas windigeres Wetter erwartet.