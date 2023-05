The White Stripes veröffentlichen Buch mit gesammelten Songtexten

In dem Werk lassen sich auch rare Fotos, alternative Lyrics und Rohentwürfe von Tracks finden.

The White Stripes haben die Veröffentlichung eines Buchs angekündigt, in dem alle Songtexte des Duos gesammelt sind. Das Werk trägt den Titel „The White Stripes Complete Lyrics“ und erscheint am 3. Oktober 2023. Auf mehr als 300 Seiten lassen sich neben den aufgeführten Lyrics zudem noch nie zuvor gezeigte Rohentwürfe von Liedern, rare Fotos und sogar alternative Songtexte zu einigen ihrer größten Hits finden.

Zudem gibt es Gastbeiträge von den Dichter:innen Caroline Randall Williams und Hanif Abdurraqib, sowie von dem offiziellen The-White-Stripes-Archivaren und Third-Man-Records-Mitbegründer Ben Blackwell. Wem das noch nicht ausreicht, der oder die kann sich außerdem eine limitierte Ausgabe mit einem signierten Exlibris von Jack White sichern.

Die Buch-Ankündigung folgt auf eine Welle an Jubiläums-Merchandise-Artikeln und Neuauflagen, nachdem das Duo Anfang des Jahres den 20. Jahrestag ihres Albums ELEPHANT feierte.

Der Ankündigungs-Trailer zum Buch:

So wurde die Platte als Deluxe-Neuauflage veröffentlicht, die neben einem HD-Audio-Remaster der Tracks auch Filmmaterial von einer Live-Performance ihrer Tournee aus dem Jahr 2003 beinhaltet. Am 21. April 2023 haben The White Stripes außerdem das Musikvideo zu dem ELEPHANT-Track „Black Math“ veröffentlicht. Am 31. März 2023 erschien bereits eine Remastered-Version des 2003 von Sofia Coppola gedrehten Musikvideos zu „I Just Don’t Know What To Do With Myself“ und ein neuer Visualizer zu „Ball and Biscuit“, ebenfalls ein ELEPHANT-Songs.