The White Stripes: „Black Math“ bekommt Musikvideo zum 20. Jubiläum von ELEPHANT

Die MUSIKEXPRESS-Titelheld*innen der kommenden Ausgabe haben ein Musikvideo zu dem 2003 erschienenen „Black Math“ herausgebracht. Ihr Album ELEPHANT feiert damit weiterhin sein 20-jähriges Bestehen.

The White Stripes haben am 21. April das Musikvideo zu „Black Math“ veröffentlicht. Der Song ist auf dem ursprünglich 2003 erschienenen ELEPHANT vertreten, das am 1. April 2023 sein 20. Jubiläum feierte und aus diesem Anlass neuaufgelegt in einer Deluxe-Version erschien.

Das neue Musikvideo wirkt zu Beginn wie eine moderne Version des „Fell In Love With A Girl“-Videos und ist dabei größtenteils im klassischen rot und weiß gehalten, inklusive Muster auf Meg Whites Kickdrum, bis sich die Visuals im Takt zu einem verzerrten E-Gitarren-Trip entwickeln.

Am 31. März erschien bereits eine Remastered-Version des 2003 von Sofia Coppola gedrehten Musikvideos mit Kate Moss zu „I Just Don’t Know What To Do With Myself“ und ein neuer Visualizer zu „Ball and Biscuit“, ebenfalls ELEPHANT-Songs. Die Deluxe-Edition der gefeierten Platte enthält neben den genauso bekannten wie erfolgreichen Liedern – darunter auch „Seven Nation Army“ – ein zusätzliches Live-Album mit 27 Live-Versionen aus The Aragon Ballroom von 2003. Seit dem 1. April wird der limitierte physische Tonträger weiterhin angeboten.

In der kommenden MUSIKEXPRESS-Ausgabe widmen wir den White Stripes und ihrem Jubiläum unsere Titelgeschichte und dürfen sie mit einer exklusiven 7-Inch von „Seven Nation Army“ darreichen.