20 Jahre ELEPHANT: The White Stripes feiern Re-Release mit neuem „I Just Don’t Know What To Do With Myself”-Video

„WHITE BLOOD CELLS sorgte 2001 für Schweißausbrüche in den Indie-Discos, zwei Jahre darauf trampelten Meg und Jack White auf ihrem Elefanten in die kollektive Wahrnehmung. Die Simpsons griffen Michel Gondrys Video zu „The Hardest Button To Button“ auf, „Seven Nation Army“ wurde zum „Smoke On The Water“ der 00er-Jahre, das Album verkaufte bis heute mehr als vier Millionen Stück“. So verortet ME-Redakteur Stephan Rehm Rozanes heute ELEPHANT von The White Stripes. Das Album erschien vor ziemlich genau 20 Jahren, am 1. April 2003, und ist wegen dieses Jubiläums am 31. März 2023 als Re-Release digital neu erschienen. Die Vinylversion folgt am 21. April 2023.

Diese Veröffentlichung flankieren The White Stripes mit einem weiteren Re-Release: Das ikonische Musikvideo zu „I Just Don’t Know What To Do With Myself“, das damals von Sofia Coppola gedreht wurde und Kate Moss in der Hauptrolle zeigte, wurde in HD als Remaster neu aufgelegt. So sieht das jetzt aus:

Und auch das Bonus-Material der Neuauflage von ELEPHANT kann sich hören und sehen lassen: Unter dem Namen „The Air Near My Fingers (Live at The Aragon Ballroom, July 2, 2003)“ veröffentlichen The White Stripes ein komplettes Live-Album. Dies ist im Stream zu hören, sämtliche Songs der Album-Tracklist wiederum stehen auch auf dem YouTube-Kanal der Band bereit.

Hier ein Live-Mitschnitt von „The Hardest Button To Button“ aus eben jenem Konzert: