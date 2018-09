Thom Yorke: Hört hier „Suspirium“ aus seinem „Suspiria“-Soundtrack im Stream

Foto: ME, Andreas Meixensperger. All rights reserved.

Im Hause Radiohead ist eigentlich Jonny Greenwood der Mann für Filmsoundtracks. Der Gitarrist, Multiinstrumentalist und Produzent arbeitete zuletzt immer wieder mit Regisseur Paul Thomas Anderson zusammen, nahm Musik für dessen Filme „There Will Be Blood“, „The Master“, „Inherent Vice“ und „Phantom Thread“ auf. Nun ist auch Radiohead-Sänger Thom Yorke an der Reihe, aber nicht für Anderson.

Auch interessant „Suspiria“-Trailer: Eine Berliner Horror-Tanzschule mit Musik von Thom Yorke Für das „Suspiria“-Remake von Luca Guadagnino („Call Me By Your Name“), soviel war bereits bekannt, hat Thom Yorke den Soundtrack komponiert. Dieser Soundtrack hat nun ein Veröffentlichungsdatum und eine erste Single: Er erscheint am 26. Oktober als Doppel-Gatefold-Vinyl, Doppel-CD und digital via XL Recordings. Den Song „Suspirium“ könnt Ihr schon jetzt im Stream hören:

https://www.youtube.com/watch?v=BTZl9KMjbrU Video can’t be loaded: Thom Yorke – Suspirium (https://www.youtube.com/watch?v=BTZl9KMjbrU)

Das Original des Horrorfilms „Suspiria“ stammt aus dem Jahr 1977, die Musik kam von der italienischen Band Goblin. Das Remake spielt nun nicht mehr in Freiburg, sondern in Berlin während des Kalten Krieges. Guadagninos Version wurde bei den Filmfestspielen von Venedig uraufgeführt, der deutsche Kinostart folgt am 15. November 2018.

Thom Yorke „Suspiria“-Soundtrack – die Tracklist:

CD 1

A Storm That Took Everything

The Hooks

Suspirium

Belongings Thrown in a River

Has Ended

Klemperer Walks

Open Again

Sabbath Incantation

The Inevitable Pull

Olga’s Destruction (Volk tape)

The Conjuring of Anke

A Light Green

Unmade

The Jumps

CD 2

Volk

The Universe is Indifferent

The Balance of Things

A Soft Hand Across your Face

Suspirium Finale

A Choir of One

Synthesizer Speaks

The Room of Compartments

An Audition

Voiceless Terror

The Epilogue

Thom Yorke „Suspiria“-Soundtrack – das Artwork:

„Suspiria“-Trailer: