„Suspiria“-Trailer: Eine Berliner Horror-Tanzschule mit Musik von Thom Yorke

Beim Filmfestival von Venedig, das in wenigen Tagen startet, werden einige der wichtigsten Filme des Jahres vorgestellt. Paul Greengrass zeigt seinen Film über Anders Breivik, das Netflix-Drama „Roma“ und „Werk ohne Autor“ werden ebenfalls uraufgeführt. Für Kontroversen wird aber vor allem „Suspiria“ sorgen, der am 15. November in Deutschland starten wird.

Schwindelgefühle bei Testvorführungen

„Suspiria“ ist ein Remake des gleichnamigen Horrorfilms aus dem Jahr 1977, in der Hauptrolle ist Dakota Johnson neben Tilda Swinton und Jessica Harper (die auch schon im Original mitspielte) zu sehen. Thom Yorke von Radiohead hat die Musik zum Film komponiert und Regisseur Luca Guadagnino zuletzt mit „Call Me By Your Name“ ein Publikum auf der ganzen Welt gewonnen.

Die Handlung dreht sich um eine Tanzschule in Berlin, in der Hauptdarstellerin Dakota Johnson den puren Horror erlebt. Guadagnino setzt seine Bildästhetik erstmals für Blut und Gewalt ein, der Film hat dazu Überlänge und soll bei Zuschauern bei einem Test-Screening regelrecht Schwindelgefühle hervorgerufen haben. Fiebrig ist die Stimmung auch im ersten Trailer zum Film, der nun im Vorfeld der Venedig-Premiere erschienen ist: