Tickets für Justin Timberlakes Deutschland-Konzerte: Alle Infos

Im Juli und August 2018 bringt Justin Timberlake seine „The Man Of The Woods“-Tour auch für vier Konzerte nach Deutschland. Fans ist an diesem Montag, den 12. Februar, ein besonders gelungener Start in die Woche garantiert: Der Ticketverkauf begann nämlich schon um 10 Uhr.

Hier sind nochmal die Termine:

Juli in Köln (LANXESS arena) August in Hamburg (Barclaycard Arena) August in Berlin (Mercedes-Benz Arena) August in Frankfurt (Festhalle)

Tickets gibt es hier. In Berlin kosten die Tickets beispielsweise 55 Euro bis knapp 140 Euro. Is ne Menge Holz.