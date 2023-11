Till Lindemann: Aktivist:innen kündigen Proteste bei Solo-Konzerten an

Unter dem Motto „Keine Bühne für Till Lindemann!“ versammeln sich Aktivist:innen vor der Quarterback Arena in Leipzig.

Etwa 12.000 Fans werden am 08. November zu Till Lindemanns Konzert in Leipzig strömen. Dort wird der Sänger in der Quarterback Immobilien Arena seine Solo-Tournee starten. Doch unter die Anhänger:innen werden sich wohl auch einige Demonstrant:innen mischen. Das kündigt nun die feministische Gruppe „FemStreik“ in einem Instagram-Post an.

Seit Mai 2023 sahen sich Rammstein und vor allem ihr Sänger mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert. Mehrere Frauen beschuldigten Lindemann des sexuellen Missbrauchs. Obwohl die Berliner Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen Lindemann – aufgrund fehlenden Beweismaterials – wieder einstellte, fordern Aktivist:innen bundesweit das Absagen seiner Solo-Konzerte.

Auch die feministische Gruppe „FemStreik“ kündigt via Instagram-Post eine Kundgebung in Leipzig an. Unter dem Motto „Keine Bühne für Till Lindemann!“ wollen sich die Aktivist:innen offiziell mit den Frauen, die in der Vergangenheit die Anschuldigungen gegen den Musiker äußerten, solidarisieren. Zwar habe sich die Gruppe mit der Forderung, das Konzert umgehend abzusagen, an die Veranstalter gewendet, allerdings hätten diese keine Reaktion gezeigt. Deshalb will sich „FemStreik“ ab 18 Uhr – die Zeit des Einlasses und somit der Ankunft der Besucher:innen – vor dem Veranstaltungsort versammeln.

Und auch in Berlin fordert eine Gruppe von Aktivist:innen, Journalist:innen und Vertreter:innen der Kulturbranche in einem offenen Brief ein allgemeines Verbot von Lindemanns Solo-Konzerten. Dabei solidarisieren sie sich mit den Protesten des Bündnisses „Kein Rammstein in Berlin“. „Diese Konzerte sind keine sicheren Orte und müssen daher unterbunden werden“, so die Kernaussage des Schreibens. Ihrer Meinung nach besteht noch immer „die Möglichkeit, dass das Rekrutierungs- und Missbrauchssystem fortgeführt wird“.

Zuletzt veröffentlichte Till Lindemann sein Soloalbum ZUNGE. Auf seiner Tournee steht er sowohl in einigen deutschen Städten – darunter Düsseldorf, Bamberg, Frankfurt am Main und Kassel – als auch im Ausland auf der Bühne.

