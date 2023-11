Till Lindemann versteckt auf ZUNGE-Album einen Schlager-Song

Der Hidden Track folgt nach dem Abschlusslied „Selbst verliebt“.

Am Freitag (03. November) erschien Till Lindemanns neues Soloalbum ZUNGE. Nachdem der Rammstein-Frontmann bereits zuvor fünf Singles – darunter „Nass“, „Schweiss“ und „Sport Frei“ – veröffentlichte, war die Frage nach dem Sound der Platte bereits geklärt. Zumindest hätte man das meinen können. Der Sänger überraschte nun mit einem Bonus-Track, den in dieser Form wohl kein Ultra-Fan hätte erahnen können.

Auf den ersten Blick befinden sich auf dem Album elf Titel. Neben den fünf Singles noch sechs weitere unveröffentlichte Tracks – darunter „Altes Fleisch“ und „Du hast kein Herz“. Hört man den finalen Song „Selbst verliebt“ bis zum Ende, bemerkt man, dass sich hinter einer kurzen Pause ein zwölftes Lied verbirgt.

Einfach mal pausieren (vom Image?)

Der versteckte Track klingt allerdings ganz anders als die gewöhnlichen Werke des Musikers und ist eher dem Genre des Schlagers zuzuordnen. So singt der Rocker ungewohnt langsam: „Ständig muss ich machen / Ständig muss ich tun / Hab keine Zeit zu rasten / Hab keine Lust zu ruhen. Einfach mal pausieren / Kommt mir nicht in den Sinn / Den ganzen Tag beschäftigt / Weil ich der Rödler bin.“

In dem Refrain betont Lindemann das noch einmal: „Ich rödel, rödel, rödel / Ich rödel den ganzen Tag / Ich rödel, rödel, rödel / Weil ich das nunmal mag.“ Doch tatsächlich geht es in dem geheimen Song nicht nur um den täglichen Stress des 60-Jährigen. In der letzten Strophe wird klar, dass er eine ganz spezielle Beschäftigung besingt. So habe er eine Frau gefunden, mit der er „die ganze Nacht“ rödeln kann, „weil auch sie das mag“.

Schlager-Nachschub

Die Fans des Rockmusikers sind scheinbar von dem Genre-Shift begeistert. So schreibt ein Lindemann-Anhänger auf Reddit: „Der Mann macht damit genau das, was er will, und das sieht man. Gott, wie ich hoffe, dass wir in Zukunft mehr davon bekommen! Und dass er das live spielt.“

Während ein anderer User „so verdammt heftig gelacht“ habe, als die Schlager-Sounds ertönten, versucht ein weiterer die Bedeutung des Tracks zu erklären: „In jedem Schlager-Song geht es im Grunde nur um Liebe und Sex, aber er ist romantisch geschrieben. Und Till macht sich darüber lustig, indem er direkt singt, worum es eigentlich geht“, so die Interpretation des Fans.

Am 08. November beginnt Till Lindemann seine Solo-Tournee in der Leipziger Quarterback Immobilien Arena. Danach steht er sowohl in einigen deutschen Städten – darunter Düsseldorf, Bamberg, Frankfurt am Main und Kassel – als auch im Ausland auf der Bühne. Ob der Rammstein-Frontmann auch seinen Schlager-Song spielt, bleibt allerdings noch unklar.

