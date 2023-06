Till Lindemann bedankt sich beim letzten München-Konzert bei seinen Fans

Die Missbrauchs-Vorwürfe sprach der 60-Jährige nur indirekt an.

Beim letzten der vier Rammstein-Konzerte im Münchner Olympiastadion am 11. Juni hat sich der Sänger Till Lindemann einmal mehr an seine Fans gewendet. Wie bereits bei den beiden Shows davor, sprach der 60-Jährige die im Raum stehenden Vorwürfe gegen ihn nicht direkt an. „Vier Konzerte in diesem Stadion. Mit euch, durch euch. Perfekte Momente. Danke vom ganzen Herzen. Aus tiefster Seele: Danke“, sagte er. Eine Fan-Aufnahme der Ansprache seht ihr hier.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Vor der Show am 11. Juni kam es Berichten zufolge zu Auseinandersetzungen von Rammstein-Fans und Gegendemonstrant:innen, größere Zwischenfälle seien allerdings ausgeblieben. Die Band selbst verbrachte die Zeit in München im Fünf-Sterne-Hotel Bayerischer Hof.

Till Lindemann spricht bei Konzerten seiner Band für gewöhnlich nicht mit dem Publikum. In München tat er dies dann gleich mehrmals: Beim zweiten Konzert am 8. Juni sagte er, das „Unwetter“ werde vorbeiziehen. Und auch beim dritten Olympiastadion-Gig äußerte er sich zu den Missbrauchsvorwürfen. „Das dritte Konzert … und ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll“, begann Lindemann. „Ich bin unfassbar dankbar, dass ihr da seid. Danke euch. Wir danken euch.“