Justin Timberlake live in München: Tickets, Support, Zeiten, Setlist, Anfahrt, Wetter

Die Olympiahalle München ist eine der größten Veranstaltungsstätten in Deutschland und Teil des Olympiaparks, der für die Olympischen Spiele 1972 erbaut wurde. Die Halle bietet Platz für bis zu 15.500 Zuschauer:innen und ist bekannt für ihre hervorragende Akustik und Sichtverhältnisse. Das war den deutschen Justin-Timberlake-Fans wohl scheinbar auch bewusst. Das Konzert ist restlos ausverkauft.

Support

Ob der US-Amerikaner mit einem Support-Act nach München kommt ist nicht bekannt.

Zeiten

Die Show beginnt um 20:15 Uhr. Der Einlass für die Besucher:innen startet um 18:30 Uhr.

Anfahrt

Adresse:

Olympiapark München

Spiridon-Louis-Ring 21

80809 München

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Fans können unter anderem die U-Bahn-Linie U3 nutzen, die an der Haltestelle Olympiazentrum hält. Alternativ stehen die Tramlinien 20 und 21 zur Verfügung, die an der Haltestelle Olympiapark West stoppen, sowie die Tramlinie 27 mit Halt am Petuelring. Zudem fahren mehrere Buslinien zur Olympiahalle: Die Linie 144 hält am Olympiasee, die Linie 173 am Olympiazentrum, und die Linien 177 und 178 am Petuelring.

Mit Auto:

Für diejenigen, die mit dem Auto anreisen, gibt es Parkmöglichkeiten im Parkdeck am Olympiaturm und an der Parkharfe am Spiridon-Louis-Ring. Auch in der Umgebung des Olympiaparks stehen weitere Parkplätze zur Verfügung.

Setlist

Vergleicht man die Setlists der vergangenen Shows der aktuellen Tour, dürften folgende Songs auch bei dem finalen Gig in München zu hören sein:

No Angels

LoveStoned

Like I Love You

My Love

Technicolor

Sanctified

Infinity Sex

FutureSex/LoveSound

Imagination

Drown

Cry Me a River

Let the Groove Get In

My Favorite Drug

Señorita

Summer Love

F–kin’ Up the Disco

Play

Suit & Tie

Flame

Say Something

Pusher Love Girl

Until the End of Time

Selfish

What Goes Around…/…Comes Around

Can’t Stop The Feeling!

Rock Your Body

SexyBack

Mirrors

Wetter

Am Donnerstag (22. August) ist es in München größtenteils bewölkt sein und kühl. Am Nachmittag lässt es sich bei 23 Grad noch gut aushalten, während es am Abend mit 13 Grad schon ungemütlicher wird. Dafür soll es voraussichtlich nicht regnen.