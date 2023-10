Till Lindemann veröffentlicht neue Solo-Single „Sport Frei“

Mit dem Track gibt er einen weiteren Vorgeschmack auf sein Album, das am 17. November erscheint.

Nach „Zunge“, „Nass“, „Schweiss“ und „Lecker“ liefert Till Lindemann mit „Sport Frei“ bereits die fünfte Single aus seinem neuen Soloalbum ZUNGE, das am 17. November erscheinen wird.

Der Song, in dem es vordergründig – wie der Name schon sagt – um Sport geht, wird von einem schwarz-weißen Musikvideo begleitet. Dabei werden nicht nur verschiedene Leistungssportarten gegenübergestellt (wie Ballett und Boxen), sondern auch Lindemann mit massiven Ketten und einer Gewichtsstange auf den Schulter tragend gezeigt. In einem Ausschnitt präsentiert sich der Sänger außerdem auf einem Siegertreppchen mit einer Goldmedaille um den Hals. Gegen Ende des Videos steht der Musiker – wie so oft – in Flammen.

Das Musikvideo zu „Sport Frei“:

Lindemanns neue Platte erscheint nicht über sein Stamm-Musiklabel Universal, das für gewöhnlich seine Werke – sowohl seine Solo- als auch die Rammstein-Alben – herausbringt, sondern wird im Eigenvertrieb auf den Markt gebracht. Die Universal-Zusammenarbeit wurde beendet, nachdem sich Vorwürfe der sexuellen Gewalt gegen den 60-Jährigen öffentlich wurden. Mittlerweile wurden die Ermittlungen aber von der Staatsanwaltschaft eingestellt.

2024 gehen Rammstein auf Europa-Tournee. Da die Tickets einiger Termine innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren, kündigte die Band bereits Zusatzshows an – darunter auch zwei Termine in Frankfurt am Main und Gelsenkirchen.