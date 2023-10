Rammstein: Weitere Shows für „Europe Stadium Tour 2024“ angekündigt

Rammstein legen nochmal nach – und kündigen eine Reihe weiterer Shows für ihre „Europe Stadium Tour 2024“ an.

Rammstein erweitern den Tourneeplan ihrer „Europe Stadium Tour 2024“ um weitere Termine. Wie die Band auf ihren sozialen Netzwerken erklärt, stehen sieben Zusatzshows an.

Neu hinzugekommen sind Auftritte in Prag (12.5.2024), Nijmegen (19.6.2024), Ostend (28.6.2024), Frankfurt (11. und 12.7.2024, wie bereits seit einigen Tagen bekannt) sowie zwei Gelsenkirchen-Auftritte am 30. und 31.7.2024.

Keine weiteren Städte auf Tour

Damit seien alle Städte der Tour verlautbart worden, so die Berliner Gruppe. Das könnte bedeuten, dass die Tour damit komplett ist – die Formulierung lässt prinzipiell aber auch die Option offen, dass zwar keine weiteren Städte, jedoch noch weitere Termine dazukommen könnten. Groß genug wäre die Nachfrage offensichtlich. „Eure Resonanz auf die Tour war unglaublich! Einige Tickets sind noch erhältlich unter rammstein.com/tickets“, heißt es in dem Posting.

Die Termine der EUROPE STADIUM TOUR 2024

11.05.2024 – Tschechien, Prag, Airport Letňany

12.05.2024 – Tschechien, Prag, Airport Letňany (NEU)

15.05.2024 – Deutschland, Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe)

16.05.2024 – Deutschland, Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe)

18.05.2024 – Deutschland, Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe) – Zusatzshow

19.05.2024 – Deutschland, Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe) – Zusatzshow

24.05.2024 – Serbien, Belgrad, Ušće Park

30.05.2024 – Griechenland, Athen

05.06.2024 – Spanien, San Sebastián, Estadio Anoeta

08.06.2024 – Frankreich, Marseille, Orange Vélodrome

11.06.2024 – Spanien, Barcelona, Estadi Olímpic

15.06.2024 – Frankreich, Lyon, Groupama Stadium

18.06.2024 – Niederlande, Nijmegen, Goffertpark

19.06.2024 – Niederlande, Nijmegen, Goffertpark (NEU)

23.06.2024 – Irland, Dublin, RDS Arena

27.06.2024 – Belgien, Ostend, Park Nieuwe Koers

28.06.2024 – Belgien, Ostend, Park Nieuwe Koers (NEU)

05.07.2024 – Dänemark, Kopenhagen, Valbyparken

11.07.2024 – Deutschland, Frankfurt am Main, Deutsche Bank Park (NEU)

12.07.2024 – Deutschland, Frankfurt am Main, Deutsche Bank Park (NEU)

17.07.2024 – Österreich, Klagenfurt, Wörthersee Stadion

18.07.2024 – Österreich, Klagenfurt, Wörthersee Stadion

21.07.2024 – Italien, Reggio Emilia, RCF Arena (Campovolo)

26.07.2024 – Deutschland, Gelsenkirchen, Veltins-Arena

27.07.2024 – Deutschland, Gelsenkirchen, Veltins-Arena

29.07.2024 – Deutschland, Gelsenkirchen, Veltins-Arena

– Zusatzshow

30.07.2024 – Deutschland, Gelsenkirchen, Veltins-Arena (NEU)

31.07.2024 – Deutschland, Gelsenkirchen, Veltins-Arena (NEU)