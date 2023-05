Tina Turner: Diese Filme mit ihr und über sie solltet ihr kennen

Die wichtigsten filmischen Beiträge über und mit Tina Turner im Überblick.

Tina Turner ist tot. Sie starb am 24. Mai 2023 im Alter von 83 Jahren in Zürich. Sie ist nach langer Krankheit in Küsnacht gestorben. Die „Queen of Rock ‚n‘ Roll“ hat mit ihrer gewaltigen Stimme, gewagten Kostümen und Tanzeinlagen und überschäumender Energie ein Millionenpublikum in Ekstase versetzt. Doch auch als Schauspielerin machte sie sich einen Namen. Zudem gibt es auch einige, besonders einnehmende filmische Werke über sie. Die wichtigsten filmischen Beiträge über und mit Tina Turner im Überblick.

1. „Mad Max – Jenseits der Donnerkuppel“ (1985)

Turner spielte in diesem dritten Teil des „Mad Max“-Franchise von 1985 Aunty Entity, die Herrscherin von Bartertown. Zum Soundtrack trug sie die beiden Songs „We Don’t Need Another Hero“ und „One of the Living“ bei.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

2. „What’s love got to do with it“ (1993)

Das Biopic mit Angela Bassett in der Hauptrolle beruhte auf Turners Autobiographie „I, Tina“ (1986) und fokussierte ihre Misshandlung in der Ehe mit Ike Turner (Laurence Fishburne).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

3. „Last Action Hero“ (1993)

In „Jack Slater III“, dem Film-im-Film „Last Action Hero“ spielte Turner die Bürgermeisterin von Los Angeles.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

4. „Tina Turner – One of the Living“ (2019)

Die arte-Doku zu Turners Leben von Regisseurin Schyda Vasseghi ist ein besonders gelungenes Werk über die Legende.

5. „TINA“ (2021)

Die zweistündige Doku zeigt in einem feinfühlig arrangierten Mix aus Videomaterial und Interviews, was die Sängerin zur Ausnahmeerscheinung machte und wie die Gleichzeitigkeit von Höhe- und Tiefpunkten ihr Leben prägte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

6. Gastauftritte in den Musikfilmen der 1970er

Gastauftritte von Ike & Tina Turner gab es unter anderem in der Rolling-Stones-Tour-Doku „Gimme Shelter“ (1970), in der Musikoper „Tommy“ (1975) sowie „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ (1978).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

7. Bonus: Der James-Bond-Song für „Golden Eye“ (1995)

Bono und the Edge von U2 schrieben diesen Song extra für Tina Turner.