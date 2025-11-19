Tokio Hotel sticheln gegen Nico Santos – der reagiert angefressen

Das sagen Tokio Hotel über 7 ihrer eigenen Songs

Ein TikTok-Ranking von Tokio Hotel über die besten deutschen Sängerinnen und Sänger sorgt für Aufregung.

Die Idee war eigentlich an Harmlosigkeit zu überbieten, aber bot doch plötzlich Raum für Interpretationen. Der Radiosender Bayern 3 lud Tokio Hotel ein, für seinen TikTok-Kanal zehn deutsche Musikerinnen und Musiker in ein Ranking zu packen. Als es um Nico Santos ging, kippte aber plötzlich die Stimmung.

Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Georg Listing und Gustav Schäfer bekamen per Zufallsgenerator eine Auswahl deutscher Popstars zu sehen und mussten diese dann auf den Plätzen 1-10 einsortieren. Die Pole Position ging ganz klar an Nina Chuba.

Die Stimmung der Band schien ausgelassen, die Musiker zeigten sich vergnügt über die Aufgabe. Bis Nico Santos an die Reihe kam. Das Gesicht von Bill Kaulitz fror in dem Moment fast ein.

„Oh, Nico Santos – da war die 10 leider schon vergeben“

Kaulitz fing sich dann wieder kurz, um dann mit einem süffisanten Grinsen zu sagen, die zehn sei schon vergeben, daher werde Santos auf Platz sechs gesetzt. Im Hintergrund hörte man dabei seine Bandkollegen lachen. (Auf Platz 10 landete übrigens ESC-Teilnehmer Michael Schulte, den die Musiker nicht mal kannten.)

Was ist da los zwischen Tokio Hotel und Nico Santos? Gibt es Beef, von dem keiner weiß? Fast 600 Kommentare provozierte der sanfte Diss. Viele vermuteten ein Späßchen dahinter. Doch ausgerechnet Nico Santos bestätigte, dass es purer Ernst war.

„Ne, ist kein Spass, die mögen mich nicht. Aber haben nicht den Mut, zu sagen, warum“, schrieb er in einem Kommentar unter das Video. Während sich Tokio Hotel nicht weiter dazu äußerten, spekulierten einige Fans, dass es sich um einen Vorfall bei „The Voice Of Germany“ handeln könnte, von dem bisher niemand weiß.