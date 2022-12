Kinokassen-Meilenstein macht „Avatar 2“ zu einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten

„Avatar 2: The Way Of Water“ lässt die Kinokassen klingeln: Mit Ablauf des Dienstages (27. Dezember) hat der Film den Meilenstein von einer Milliarde US-Dollar Einspielergebnis geknackt. Neben der Produktion von James Cameron gelang es in der Geschichte nur fünf weiteren Filmen, jene Kennzahl binnen zwei Wochen zu überschreiten: „Avengers: Endgame“, „Avengers: Infinity War“, „Star Wars: Das Erwachen der Macht“, „Spider-Man: No Way Home“ und „Jurassic World“. Im selben Zug erreichte der am 14. Dezember angelaufene „Disney“-Streifen eine weitere Bestmarke. So wurden bislang alleine in Deutschland insgesamt drei Millionen Kinotickets verkauft.

Nur zwei Filme haben in diesem Jahr mehr eingespielt

Der zweite „Avatar“-Teil liegt damit aktuell auf Platz 51 der kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Um seinen Vorgänger, also den Spitzenreiter der Rangliste einzuholen, müssen allerdings noch einige Karten veräußert werden. Weltweit spielte der Science-Fiction-Blockbuster inklusive einiger Wiederaufführungen über 2,9 Milliarden US-Dollar ein. Betrachtet man die Kinokassen-Hitparade dieses Jahres, rangiert „Avatar 2“ nun auf dem dritten Platz – nur „Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter“ und „Top Gun: Maverick“ machten ihre Produktionsfirmen noch glücklicher.

Weitere Teile eine Frage des Geldes

Dass „Avatar 2“ bereits eine Milliarde US-Dollar erwirtschaftet hat, ist vor allem unter Beachtung einiger externer Faktoren bemerkenswert: Teile der USA wurden in den vergangenen Tagen von Schneestürmen lahmgelegt, in China grassiert das Corona-Virus, hinzu kommen die Weihnachtsfeiertage. Erst kürzlich hatte James Cameron deutlich gemacht, dass sein Streifen mehr als zwei Milliarden US-Dollar einspielen müsste, um profitabel zu sein – und damit weitere Sequels zu rechtfertigen. Auf jeden Fall über die Leinwand flackern werden die bereits abgedrehten „Avatar 3“ und „Avatar 4“. Ob die Reihe danach fortgesetzt wird, steht noch in den Sternen: Im Jahre 2015 hatte „Jurassic World“ das gleiche Einspielergebnis in ähnlicher Geschwindigkeit erreicht und summa summarum 1,6 Milliarden Dollar eingefahren.