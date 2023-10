Tom Hanks warnt nach Fake-Werbung vor dem Einsatz von KI

Der Schauspieler meldet sich zu Wort, da ein Fake von ihm für Zahnvorsorge-Werbung genutzt wird.

Tom Hanks macht seine Instagram-Follower:innen auf das immer häufigere Auftauchen von Deep Fakes aufmerksam und warnt umfassend. Er selbst wurde kürzlich Opfer dieser illegalen KI-Masche. So kursiere derzeit ein Video im Internet, in dem für Zahnvorsorge geworben wird – Werbe-Protagonist ist dabei ein Mann, der dem Forrest-Gump-Schauspieler zum Verwechseln ähnlich sieht. Doch statt sich selbst für die Zahn-Promo zur Verfügung gestellt zu haben, handele es sich seinen Aussagen nach dabei um einen Hanks-Deep-Fake.

Deep Fakes sind mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erzeugte Bilder, Audio-Formate und Videos, die täuschend echt wirken. So eben auch der vermeintliche Zahnvorsorge-Clip mit Tom Hanks. Der 67-Jährige betont dazu: „Ich habe damit nichts zu tun!“ Für ein besseres Verständnis, worum es geht, teilt Hanks in seinem Instagram-Beitrag einen Screenshot des falschen Werbevideos.

Im Mai 2023 war Tom Hanks im „The Adam Buxton“-Podcast zu Gast und sprach dabei über die Möglichkeit, durch KI auch nach seinem Tod noch als Schauspieler in Filmen zu erscheinen. Durch den Einsatz von KI könnten Stimme, Gesicht und Co. von verschiedensten Personen auch noch nach ihrem Ableben künstlich imitiert und genutzt werden. Wie genau so etwas ablaufen könnte, müsse jedoch seiner Meinung nach vorher von Gewerkschaften, Agenturen und Anwält:innen geprüft werden, um die Identität der Schauspieler:innen zu schützen.