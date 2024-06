Tom Morello & Nandi Bushell covern John Lennons „Power To The People“ (Video)

Die 14-jährige Schlagzeugerin bekam bei der Cover-Version auch ein ausgiebiges Solo.

Tom Morello überraschte die Fans vergangenen Samstag (15. Juni) beim Download-Festival in England mit einem besonderen Gast und Song. Zum Ende seines Sets holte er Nandi Bushell auf die Bühne, um gemeinsam mit ihr John Lennons Hit „Power To The People“ live zu performen.

„Power To The People“ im wahrsten Sinne

Nach kurzer Vorstellung spielte die 14-jährige Schlagzeugerin den bekannten 70er-Jahre-Song an und rockte an der Seite von Morello auf der Bühne.

Hier die Performance von Tom Morello und Nandi Bushell sehen:

Morello hielt zwischendrin kurz inne, um das junge Talent ein Schlagzeug-Solo spielen zu lassen. Gemeinsam mit den etwa 25.000 Fans sangen sie dann den Refrain „Power to the people. Power to the people, right on“ – ganze vier Minuten lang, rauf und runter.