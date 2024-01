Tony Clarkin: Magnum-Mastermind stirbt mit 77

Er war Gitarrist, Songwriter und Mitbegründer der UK-Rockveteranen von Magnum. Seine Familie gründet in seinem Namen eine Stiftung für Tiere

Sie kommen aus der englischen Hard- und Heavy-Metropole Birmingham. Die Band Magnum, formiert Anfang der 1970er, von Gitarrist Tony Clarkin und Frontmann Bob Catley. Man spielte zunächst in den kleinen Clubs der Industriestadt, bevor sich das Quintett mit Wally Lowe am Bass, Kex Gorin am Schlagzeug und Richard Bailey an Keyboard und Flöte schließlich konsolidierte.

1978 erscheint ihr Debütalbum „Kingdom Of Madness“, mit einem poetisch anmutenden Cover, das eher an Prog-Ästhetik als an die Stilistik des Hardrock oder gar Metal erinnert.

Nun wird auf Magnums Social-Media-Kanälen ein Statement von Clarkins Tochter geteilt: Der Gitarrist ist am Sonntag (07. Januar) nach kurzer Krankheit gestorben.

„Ich weiß, dass Tony so viele Menschen durch seine Musik auf ganz verschieden Arten berührt hat“, schreibt sie. „Ich habe keine Worte, um auszudrücken, was er mir bedeutet hat, denn die Trauer ist noch zu frisch“

Und weiter:

„Wie viele von euch wissen, hatte Tony eine große Affinität zu Tieren. Die Familie hat die Absicht, in seinem Namen eine entsprechende Stiftung zu gründen; weitere Details folgen. Bitte schickt weder Blumen noch Karten. Er hätte es gewollt, wenn Beileidsbekundungen an einen wohltätigen Zweck gehen würden …“

Clarkin und Catley sind während des gesamten Bestehens von Magnum und zahlreicher Besetzungswechsel im Zentrum der Band geblieben. Die Band veröffentlichte 23 Studioalben in sechs verschiedenen Jahrzehnten. Darunter das bahnbrechende „Chase The Dragon“ (1982) und zwei weitere britische Top-10-Veröffentlichungen, „Wings Of Heaven“ (1988) sowie „Vigilante“ (1990).

Kurz vor Weihnachten sagten Magnum ihre anstehenden Europatournee ab. Es wurde mitgeteilt; dass bei Clarkin eine seltene Wirbelsäulenerkrankung diagnostiziert worden war.

„Seit etwa einem Jahr werde ich von immer stärkeren Schmerzen im Nacken und Kopf geplagt“, schrieb er damals. „Lange Zeit konnten die Ärzte nicht herausfinden, woran das liegt, aber jetzt haben sie es herausgefunden und es wird einige Veränderungen mit sich bringen.“

Clarkin fügte kämpferisch hinzu: „Das wird nicht das Ende von Magnum sein. Doch die Zukunft wird womöglich anders aussehen! Bitte habt Geduld mit uns, während wir versuchen herauszufinden, was ich in Zukunft noch tun kann – und was nicht.“

Magnums aktuelles Album „Here Comes The Rain“ wird am kommenden Freitag (12. Januar) beim deutschen Label SPV/Steamhammer veröffentlicht.

„Wir bei SPV/Steamhammer sind am Boden zerstört über den Tod von Tony“, sagt Labelchef Olly Hahn. „Wir können nicht glauben, dass er von uns gegangen ist. 22 Jahre lang hatten das gesamte Team und ich das Vergnügen, mit ihm zusammenzuarbeiten, 22 Jahre mit fantastischer Musik, Vertrauen und Loyalität. Dafür sind wir ihm für immer dankbar. Ruhe in Frieden, Tony!“