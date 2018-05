Zwischen 1980 und 1988 lief beim US-Sender CBS die Krimi-Serie „Magnum“, wenig später dann auch immer wieder im deutschen Privatfernsehen. „Magnum“ wurde schnell Kult, Hauptdarsteller Tom Selleck war einer der coolsten Typen der TV-Landschaft. Schnelle Karre, derber Schnauzer, wahrscheinlich riesiger… Ach, lassen wir das.

20 Jahre nach dem Ende der Serie ist der Sender CBS jedenfalls auf eine ganz schlimme Idee gekommen: Eine Remake-Serie von „Magnum" wurde gedreht, im Herbst wird sie starten. Doch bis auf die Musik aus dem Intro und das Setting Hawaii hat die Serie augenscheinlich nicht mehr viel mit dem Original gemein. Der erste Trailer scheint nicht einmal zu versuchen, den Charme des Originals einzufangen. Überzeugt Euch selbst:

Der mittlerweile 73-jährige Magnum-Darsteller Tom Selleck wird eventuell für einen Cameo vorbeischauen, falls er die Neuauflage seiner Serie für den schnellen Dollar dank Nostalgie-Faktor und bekannter Marke nicht auch von vornherein verurteilt. So wie wir.

Fans sind übrigens jetzt schon unzufrieden mit dem neuen Look von Thomas Magnum, Jay Hernandez fehle der Schnauzer. Deshalb haben sie ihn netterweise auf Twitter nachgetragen.

Thomas Magnum is back on the case! @jay_hernandez stars in #MagnumPI, coming to #CBS. pic.twitter.com/R1aURqMawD

— Magnum P.I. (@MagnumPICBS) 14. Mai 2018