Diese Videokonsolen sind bei Zockern besonders beliebt

Ein Leben ohne Videospiele? Für echte Zocker unvorstellbar – daher investieren viele auch gern regelmäßig in die aktuellste Technik und neue, realistische Games, um beim Spielspaß keine Kompromisse machen zu müssen. Doch womit zockt es sich momentan eigentlich am besten? Wir vertrauen in dieser Frage der Schwarmintelligenz und stellen Euch die zehn meistgesuchten und somit beliebtesten Videokonsolen und Bundles vor, die derzeit erhältlich sind.

Das Vergleichsportal idealo.de hat ausgewertet, welche Videokonsolen derzeit besonders gefragt sind. Das sind die Top-Ten-Suchanfragen:

Die beliebten Videokonsolen – Platz 10: Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe Bundle

Zu den meistgesuchten Videokonsolen gehört definitiv die Nintendo Switch – als Bundle mit dem Spiel „Mario Kart 8 Deluxe“ landet das vielseitige Modell auf Platz zehn. Das Game beinhaltet nicht nur sämtliche Strecken und Charaktere aus der „Wii U“-Version, sondern auch jene, die bisher nur als herunterladbare Inhalte verfügbar waren. Aber auch die Konsole an sich bringt viel Spielspaß mit: Sie lässt sich per Switch-Station mit dem Fernseher verbinden, aber auch im Tisch-Modus sorgt der geteilte Bildschirm mit Aufsteller für gemeinsamen Spielspaß. Single-Player können die Games außerdem im Handheld-Modus spielen. Insgesamt könnnen bis zu acht Konsolen für Mehrspieler-Partien miteinander verbunden werden, um mit- oder gegeneinander zu zocken. Wer sich für den Online-Abo-Service von Nintendo Switch anmeldet, kann außerdem mit Gamern auf der ganzen Welt spielen.

Nintendo Switch Mario Kart 8: Deluxe Bundle – hier bei Amazon.de bestellen

Platz 9: Nintendo Switch grau

Noch häufiger als nach dem Bundle suchen Zocker nach der Nintendo Switch in Grau – die Joy-Con-Controller der Videokonsole sind bei diesem Modell in gedecktem Grau gehalten und somit nicht so auffällig wie beim Modell mit den blau-roten Controllern. Die Bauweise sowie die Funktionen sind allerdings gleich.

Nintendo Switch grau – hier bei Amazon.de bestellen

Platz 8: Sony PlayStation 4 (PS4) Slim 500GB schwarz

Die PlayStation 4 mit noch leichterem, schlankeren Design: 2016 kam die PS4 Slim auf den Markt – sie läuft deutlich energieeffizienter und leiser als ihre Sony-Vorgänger. Vor allem in der Version mit 500 GB Speicher ist das Modell den Suchanfragen zufolge derzeit besonders beliebt. Auch die schnelle WLAN-ac-Verbindung sowie energiesparendes Bluetooth 4.0 macht Gelegenheitsspieler und Profi-Zocker glücklich.

Sony PlayStation 4 Slim 500GB schwarz – hier bei Amazon.de bestellen

Platz 7: Microsoft Xbox One S

Aber auch Microsoft kann weiterhin im Videokonsolen-Vergleich mithalten – nach wie vor stehen Gamer vor der schwierigen Frage, ob sie sich für PlayStation oder Xbox entscheiden wollen. Mit der Xbox One S gibt es eine günstige Option, die der PS4 Slim Konkurrenz macht. Die weiße Xbox One S ist mit Speicherkapazitäten von 500 GB, 1 TB und 2 TB erhältlich – mit ihr lassen sich Games in Full HD zocken. Video-Streaming ist dagegen auch in 4K möglich.

Microsoft Xbox One S – hier bei Amazon.de bestellen

Platz 6: Microsoft Xbox One X

Auch wenn die Xbox One X im Schnitt doppelt so teuer ist, wird sie noch häufiger gesucht als die One S. Gaming-Profis wissen: Das Modell bietet doppelt so viele Frames per Second und 4K-Auflösung. Außerdem bietet sie eine leistungsstärkere Grafikkarte und Rechenleistung. Die Xbox One X, die in Schwarz erhältlich ist, hat 1 TByte HDD-Speicher zu bieten. Wer mehr benötigt, kann – wie auch bei der Xbox One S – eine externe Festplatte anschließen.

Microsoft Xbox One X – hier bei Amazon.de bestellen

Platz 5: Sony PlayStation 4 (PS4) Pro 1 TB

Versierte Gamer suchen beim Preisvergleich direkt gezielt nach der Sony PlayStation 4 Pro mit 1 TB Speichergröße. Die PS4 Pro wird – im Gegensatz zur Slim-Version – nicht mit unterschiedlicher Speicherkapazität angeboten. Noch ein Unterschied zum Slim-Modell: Die Pro-Videokonsole unterstützt 4K. In Kombination mit höheren Frameraten ermöglicht sie dadurch ein noch realistischer wirkendes Spielerlebnis.

Sony PlayStation 4 Pro 1TB – hier bei Amazon.de bestellen

Platz 4: Nintendo Switch neon-rot/neon-blau

Die farbenfrohe Variante der Nintendo Switch hat es auf Platz vier geschafft und ist somit noch deutlich beliebter als die graue Konsole. Technisch gibt es bei dem farbigen Modell keine Unterschiede – auch hier lässt sich im Handheld- oder Tisch-Modus auf dem 6,2 Zoll großen Multi-Touchscreen spielen, wenn man unterwegs ist oder gerade kein Fernseher in der Nähe ist.

Nintendo Switch neon-rot/neon-blau – hier bei Amazon.de bestellen

Platz 3: Sony PlayStation 4 (PS4) Pro

Auf Platz drei landet im Ranking der meistgesuchten Videokonsolen nochmals die PS4 Pro ohne Angabe der Speichergröße.

Sony PlayStation 4 Pro – hier bei Amazon.de bestellen

Platz 2: Sony PlayStation 4 (PS4) Slim

Auf Platz zwei landet der Suchbegriff „Sony PlayStation 4 Slim“ – somit ist die abgespeckte Variante der PS4 derzeit noch deutlich beliebter als die PlayStation 4 Pro.

Sony PlayStation 4 Slim – hier bei Amazon.de bestellen

Platz 1: Nintendo Switch

Am häufigsten suchten Zocker allerdings nach den besten Angeboten für die Nintendo Switch – dabei war egal, welche Farbe das Gerät hat oder ob sie als Bundle mit Spielen erhältlich ist. Die handliche Konsole, die sowohl unterwegs als auch zu Hause am Fernseher zum Einsatz kommen kann, ist und bleibt wohl auch noch länger der ungeschlagene Liebling bei allen Spielefans.

Nintendo Switch – hier bei Amazon.de bestellen

