Unsere Geheimtipps: Diese 10 Weirdo-Country-Alben solltet Ihr Euch anhören

Nein, hier geht es nicht um Country-Rebell*innen wie The Highwomen, die in Nashville gerade alles auf links drehen. Hier geht es um Außenseiter*innen in möglichst eigenwillig interpretierter Country-Tradition. Um Sonderlinge mit Sci-Fi-Fimmel und Cowpunks im Fahrwasser von The Gun Club, die nicht nur Alternative Country und Americana den Weg ebneten, sondern auch Julia Lorenz‘ Bild von Country als reaktionäre Männermusik veränderten.

Ihre 10 Geheimtipps:

Peter Grudzien – THE UNICORN (1974)

Lange bevor Lil Nas X als schwuler Cowboy den Mainstream eroberte, sang dieser Outlaw in verhallten, psychedelischen, versponnenen Countrysongs über seine Homosexualität. Peter Grudziens Debütalbum THE UNICORN von 1974 ist eine kleine Schatzkammer voller Songs, die klingen, als erscheine einem Nashville in Drogen-Träumen. Das Publikum strafte den Außenseiterkünstler Grudzien lange mit Desinteresse. Als ihn Isabelle Dupuis‘ und Tim Geraghtys Doku „The Unicorn“ von 2018 endlich etwas bekannter machte, war der kompromisslose Loner schon seit fünf Jahren tot.

X – MORE FUN IN THE NEW WORLD (1983)

Auch X, die Band aus Los Angeles, die mit „I Must Not Think Bad Thoughts“ einen der schönsten (Post-)Punksongs der 80er, ach was: überhaupt!, aufnahm, haben ihre Wurzeln im Country. Man lausche nur auf den galoppierenden Rhythmus von „The New World“! Oder den Truckstop-Sound von „Hot House“, zu dem auch Billy Ray Cyrus zufrieden schunkeln würde – um zwei Songs später von der Energie der Band aus der Ramdösigkeit gerissen zu werden. Wer’s sortenreiner mag: Unter dem Namen The Knitters nahmen Teile der Band das Country-Album POOR LITTLE CRITTER ON THE ROAD (1985) auf.

The Legendary Stardust Cowboy – ROCK-IT TO STARDOM (1984)

Wenn man es mit einem Song geschafft hat, sowohl in diversen „Worst Music ever“-Listen zu landen, als aber auch David Bowie zu packen, muss man ein Visionär sein – oder ein Sonderling. Norman Carl Odam aus Texas ist beides. Als Teen fand er Western, Raumfahrt und Thelonious Monk super, seit den 60ern spielte er als Legendary Stardust Cowboy die Musik, die aus dieser Interessenlagerung logischerweise folgen muss: Lo-Fi-Country und Blues mit Sci-Fi-Sounds, infiziert mit Psychedelic und Wahnsinn der Marke Screamin‘ Jay Hawkins. Sein Song „Paralyzed“ von 1968, neu eingespielt für dieses – überhaupt sein erstes – Album, beeinflusste etwa Kid Congo Powers (The Gun Club, Bad Seeds u. a.), der in den 80ern mit Odam tourte – und eben auch Bowie, der ihn auf seinem 02er-Album HEATHEN coverte („I took a trip on a Gemini Spaceship“).