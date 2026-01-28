Harry Styles: Die 10 besten Songs seiner Karriere

Von „Satellite“ bis „Golden“: Unser Ranking präsentiert die 10 überzeugendsten Harry-Styles-Songs seiner Solokarriere seit One Direction.

Harry Styles‚ neues Album KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY steht in den Startlöchern. Die erste Single, der technoinspirierte Track „Aputure“, gibt bereits einen Vorgeschmack auf seine kommende Disco-Ära. Nach einer knapp vierjährigen Auszeit erscheint die neue Platte am 6. März 2026. Die Tour erfolgt in Form von Residencys im Zeitraum von Mai bis Dezember 2026 und bringt ihn nach Europa, nach Süd- und Nordamerika und zu guter letzt auch nach Australien. Grund genug sich mal mit dem Œuvre von Styles auseinanderzusetzen.

Seit seiner Zeit in der Boyband One Direction hat der Brite drei Soloalben veröffentlicht, die allesamt von der Kritik gelobt wurden und sein vielseitiges musikalisches Können unter Beweis stellen. Sein Katalog umfasst aktuell 36 veröffentlichte Songs, inklusive der neuen Single. In diesem Ranking präsentieren wir unsere Top 10 des 31-Jährigen – bis heute.

10. „Cinema“ (HARRY’S HOUSE, 2022)

Der achte Track von HARRY’S HOUSE ist ein expliziter Liebesbrief in musikalischer Form – in dem er sich auch emotional nackig macht. Zeilen im Refrain des Tracks wie „Do you think I’m cool, too? / Or am I too into you?“ machen deutlich: Selbst ein Popstar kennt Unsicherheiten – etwa die Angst, nicht cool genug zu wirken.

Mit Kino im klassischen Sinne hat der Song wenig zu tun. Styles deutet den Begriff um: Für ihn steht „Cinema“ für das Erscheinungsbild seines Love Interests, das ihn sichtlich fasziniert. Funkige Elemente verleihen dem Popsong einen zeitlosen, lässigen Vibe, der von bildhaften Beschreibungen und nachdenklichen Fragen getragen wird.

9. „Late Night Talking“ (HARRY’S HOUSE, 2022)

„Late Night Talking“ ist ein Versprechen an einen geliebten Menschen, auch in einer schwierigen Phase füreinander da zu sein – selbst über räumliche Distanz hinweg. Nächtelange Gespräche bis zum Morgengrauen sind dabei selbstverständlich. Mit der Line „I just wanna make you happier, baby“ zeigt der Sänger, dass er bereit ist, alles zu tun, um die andere Person wieder glücklich zu sehen.

Der Song könnte ebenso gut von einer R&B-Platte der Achtziger stammen. Das Motiv von tiefgründigen Zeilen mit einem tanzbaren Beat zieht sich durch den musikalischen Output des Künstlers. Die Verbindung aus tanzbarem Beat und emotionalem Inhalt ist typisch für Styles und verleiht einem schweren Thema eine wohltuende Leichtigkeit.

8. „Woman“ (HARRY STYLES, 2017)

Schon der gesprochene Einstieg: „Should we just search romantic comedies on Netflix and then see what we find?“ ist ikonisch und fängt den Zeitgeist von 2017 perfekt ein. In „Woman“ thematisiert Styles die Schnelllebigkeit und Unverbindlichkeit moderner Beziehungen – ein Umstand, der ihn offenbar beschäftigt.

Die besungene Frau scheint emotional nicht ganz verfügbar zu sein. Der Slow Jam regt zum Nachdenken an. Besonders in der Live-Version wird seine Frustration spürbar, während die akustische Gitarre Tiefe reinbringt.

7. „Two Ghosts“ (HARRY STYLES, 2017)

Die Soft-Rock-Ballade „Two Ghosts“ beleuchtet eine gescheiterte Beziehung und zeigt eine neue, nachdenkliche Seite des Künstlers. Country-Anleihen in den Gitarren verleihen dem Song zusätzliche Schwere. Styles findet eine starke Metapher für das, was von dem Ende einer Beziehung bleibt: zwei Menschen, die nur noch als Erinnerungen existieren – wie Geister. Die Vergänglichkeit dieses Zustands wird durch die Zeile „Trying to remember how it feels to have a heartbeat“ unterstrichen.

2019 verriet Styles, dass der Song ursprünglich für das letzte One-Direction-Album MADE IN THE A.M. gedacht war, ihm dafür aber letztlich zu persönlich erschien – etwas, das eingefleischte Fans heraushören dürften.

6. „Sweet Creature“ (HARRY STYLES, 2017)

„Sweet Creature“ von seiner ersten Platte HARRY STYLES ist musikalisch minimalistisch und kommt fast ausschließlich mit Gitarre aus. Der Song handelt von zwei Menschen, die trotz Schwierigkeiten zueinander finden wollen. Der Songwriter philosophiert über das Gefühl von Zuhause, das er in einer anderen Person findet, etwa in der Zeile „Wherever I go, you bring me home.“

Die Ballade zeigt ihn besonders verletzlich. Seine Stimme wirkt so, als ob sie jeden Moment brechen könnte. Ein Song, der melancholisch stimmt und Zugang zu den eigenen Emotionen eröffnet.

5. „Adore You“ (FINE LINE, 2019)

In dem Song sehnt sich der Künstler nach Verehrung – allerdings nicht nach seiner eigenen, sondern die eines anderen Menschen. Die Zeile „I’d walk through fire for you / Just let me adore you“ macht das unmissverständlich klar. Der Track fühlt sich wie ein unbeschwerter Sommertag an, an dem man einfach loslässt und den Moment genießt.

Fun Fact: Laut Styles entstanden „Adore You“, „Lights Up“ und „Treat People With Kindness“ – allesamt richtungsweisend für seine Karriere – erst in der letzten Woche vor Fertigstellung des Albums.

4. „Fine Line“ (FINE LINE, 2019)

Das epische Finale seines zweiten Albums FINE LINE dauert stolze 6:17 Minuten – eine Seltenheit im Pop. Musikalisch bietet der Track alles: folkige Gitarren, Bläser und Streicher. Inhaltlich widmet sich Harry Styles den Gedanken an eine vergangene Liebe.

Mit „We’ll get the drinks in / So I’ll get to thinking of her“ deutet er an, sich mithilfe von Alkohol bewusst in einen Zustand zu versetzen, in dem Erinnerung und Gegenwart verschwimmen. Die wiederkehrende Zeile „We’ll be a fine line“ steht sinnbildlich für diesen schmalen Grat – ein Motiv, das sich durch das gesamte Album zieht und ihm seinen Titel verleiht.

3. „Golden“ (FINE LINE, 2019)

„Golden“ sorgt schon in den ersten Sekunden für gute Laune. Gitarren und Drums klingen nach Sommer und Freiheit. Doch der Text erzählt eine andere Geschichte: Er handelt von der Angst, eine frisch begonnene Beziehung wieder zu verlieren. Zeilen wie „I don’t wanna be alone when it ends“ machen diese Unsicherheit deutlich. Der fröhliche Sound kaschiert erneut ein ernstes Thema – ein Stilmittel, das der Künstler meisterhaft beherrscht.

Angeber:innnen-Wissen: „Golden“ war der erste Song, der für FINE LINE geschrieben wurde.

2. „Falling“ (FINE LINE, 2019)

„Falling“ ist wohl die traurigste Klavierballade seiner bisherigen Karriere. Styles beschreibt das Gefühl, nach dem Ende einer Beziehung den eigenen Halt zu verlieren. Die zentrale Frage lautet: Wer bin ich ohne diese andere Person?

Um eine Antwort darauf zu finden, besucht er Orte, die einst Gemeinsamkeit bedeuteten – ein schmerzhafter Fehler, denn sie wecken Erinnerungen, die ihn nur noch tiefer fallen lassen. Ein intensiver Song über Liebeskummer, der die Hörer:innen unmittelbar mitfühlen lässt.

1. „Satellite“ (HARRY’S HOUSE, 2022)

Der Titel „Satellite“ passt perfekt zum spacigen Sound des Tracks, der von treibenden Keyboards, Gitarren und Synthesizern geprägt ist. Im Refrain fleht der Brite eine vergangene Liebe an, ihn wieder in ihre Umlaufbahn zu ziehen.

Mit jeder Wiederholung dieser Bitte der Line „Spinning out / Waiting for ya / To pull me in“ steigert sich die Intensität, bis der Song in einer explosiven Bridge kulminiert. Dieser energiegeladene, Feel-Good-Song verdient in unserem Ranking definitiv den ersten Platz.