Eine unvollständige Übersicht der im Januar 2026 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Fotos: Tote Persönlichkeiten 2026: Diese Prominenten sind im Januar verstorben John Forté starb am 12. Januar 2026 im Alter von 50 Jahren. Der Musiker machte sich vor allem mit seiner Zusammenarbeit mit den Fugees und Wyclef Jean einen Namen. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Copyright: Getty Images for Essence/Bennett Raglin Yeison Jiménez starb am 10. Januar 2026 bei einem Flugzeugabsturz. Der kolumbianische Sänger wurde 34 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Johnny Louis Bob Weir starb am 10. Januar 2026 an den Folgen einer Krebserkrankung. Der Grateful-Dead-Musiker wurde 78 Jahre alt. Copyright: Mark Sullivan/Mark Sullivan T.K. Carter starb am 9. Januar 2026 im Alter von 69 Jahren. Der Schauspieler war unter anderem in den Filmen „Das Ding aus einer anderen Welt“ und „Space Jam“ zu sehen. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Copyright: Getty Images/Frank Micelotta Jim McBride starb am 6. Januar 2026 an Komplikationen nach einem Sturz. Der Grammy-nominierte Country-Sänger wurde 78 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Rick Diamond

Der Monat begann mit dem Tod von Schauspieler Bret Hanna-Shuford. Kurz darauf mussten wir uns vom ungarischen Filmemacher Béla Tarr und dem Grammy-nominierten Country-Sänger Jim McBride verabschieden. Und auch Grateful-Dead-Musiker Bob Weir und Fugees-Produzent John Forté gingen im Januar leider von uns.

Hier sowie oben in der Galerie eine unvollständige Übersicht der im Januar 2026 verstorbenen Prominenten aus Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Tote Musiker*innen, Schauspieler*innen und Co.: Die im Januar 2026 verstorbenen Persönlichkeiten

Januar 2026:

Bret Hanna-Shuford (†46, Schauspieler), 3. Januar

Béla Tarr (†70, Filmemacher), 6. Januar

Jim McBride (†78, Country-Sänger), 6. Januar

T.K. Carter (†69, Schauspieler), 9. Januar

Bob Weir (†78, Grateful-Dead-Gründungsmitglied), 10. Januar

Yeison Jiménez (†34, Sänger), 10. Januar

John Forté (†50, Musiker), 12. Januar

Kianna Underwood (†33, Schauspielerin), 15. Januar

Von welchen Prominenten wir uns 2026 außerdem verabschieden mussten, erfahrt Ihr in unserem Jahressammelartikel.