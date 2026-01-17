Tote Persönlichkeiten 2026: Diese Prominenten sind im Januar verstorben
Eine unvollständige Übersicht der im Januar 2026 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.
Der Monat begann mit dem Tod von Schauspieler Bret Hanna-Shuford. Kurz darauf mussten wir uns vom ungarischen Filmemacher Béla Tarr und dem Grammy-nominierten Country-Sänger Jim McBride verabschieden. Und auch Grateful-Dead-Musiker Bob Weir und Fugees-Produzent John Forté gingen im Januar leider von uns.
Hier sowie oben in der Galerie eine unvollständige Übersicht der im Januar 2026 verstorbenen Prominenten aus Kunst, Kultur, Sport und Politik.
Tote Musiker*innen, Schauspieler*innen und Co.: Die im Januar 2026 verstorbenen Persönlichkeiten
Januar 2026:
- Bret Hanna-Shuford (†46, Schauspieler), 3. Januar
- Béla Tarr (†70, Filmemacher), 6. Januar
- Jim McBride (†78, Country-Sänger), 6. Januar
- T.K. Carter (†69, Schauspieler), 9. Januar
- Bob Weir (†78, Grateful-Dead-Gründungsmitglied), 10. Januar
- Yeison Jiménez (†34, Sänger), 10. Januar
- John Forté (†50, Musiker), 12. Januar
- Kianna Underwood (†33, Schauspielerin), 15. Januar
Von welchen Prominenten wir uns 2026 außerdem verabschieden mussten, erfahrt Ihr in unserem Jahressammelartikel.