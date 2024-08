Linkin-Park-Comeback: Wird Sum-41-Sänger Deryck Whibley am Mikro stehen?

Wie geht es weiter mit Linkin Park? Das Netz glüht.

Am morgigen Mittwoch (28. August 2024) ist es so weit: Linkin Park werden ein Announcement geben. Man geht davon aus, dass sie ihr Comeback bekannt geben – und auch mitteilen, wer den Platz am Mikro des 2017 verstorbenen Frontmanns Chester Bennington einnehmen wird. Das Netz überschlägt sich mit wilden Spekulationen? Wird das ein fester Ersatz? Gibt es auch einen neuen Song? Vielleicht sogar ein neues Album? Und wie wird Chester Benningtons Andenken von nun an gepflegt?

Viele Fans in den sozialen Netzwerken sind fest davon überzeugt, dass Sum-41-Frontmann Deryck Whibley als neuer Sänger von Linkin Park angekündigt werden soll.

Sum 41 selbst haben auf ihren Social-Media-Kanälen ihre Fans aufgefordert, am Mittwochmorgen (28. August) lokaler PST-Zeit in den USA für eine definitive „Deryck Whibley-Ankündigung“ einzuschalten. Das kann viel bedeuten. Vielleicht ja nur was mit der Band selbst?

Es gibt einige begeisterte Fans, klar. Einer schrieb: „Holy fuckin shit hes the new Linkin Park singer“, während ein anderer jedoch hinzufügte: „Don’t tell me Deryck is LP’s new singer.“

Manche spekulieren auch scherzhaft, dass Sum 41 nun gemeinsame Sache mit Oasis machen könnten – die Britpopper haben am Dienstag ihre Live-Reunion für 2025 bekannt gegeben: „Kommt Deryck zu Oasis?“

Wer wird nun neuer Sänger – oder neue Sängerin bei Linkin Park?

Anfang des Jahres wurde vermeldet, dass Linkin Park eine Tournee für 2025 planen und möglicherweise eine weibliche Sängerin als Nachfolgerin für den verstorbenen Chester Bennington anheuern wollen. Die Rockband pausiert seit dessen Ableben 2017, Mike Shinoda hat mit durchwachsenem Erfolg Soloprojekte ins Leben gerufen und den Linkin-Park-Backkatalog gepflegt.

Anfang des Jahres wiederum kündigten Sum 41 an, dass die Band für ihre Abschiedsshows in Großbritannien und Europa auf Tour gehen wird. Im Oktober und November 2024 touren Sum 41 durch Deutschland und Österreich.