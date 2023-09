Sum 41: Entwarnung nach Krankenhausaufenthalt von Deryck Whibley

Deryck Whibley ist laut seiner Frau auf dem Weg der Besserung und wieder zuhause.

Punkrock-Sänger und Gitarrist Deryck Whibley wurde am Freitag, den 15. September, mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert, wie seine Frau Ariana Cooper auf Instagram teilte. Jetzt gab sie auf der gleichen Plattform an, dass der Sum-41-Sänger bereits auf wem Weg der Besserung sei und wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte.

Wie seine Frau mitteilte, konnte das Paar ihren Hochzeitstag nicht wie geplant in Chicago verbringen, da Whibley in die Notaufnahme musste und daraufhin einige Tage im Krankenhaus verbringen müsste. Auch sein Herz wäre nach der Erkrankung stark geschwächt, was Anlass zur Sorge um Folgeerkrankungen gäbe. Am Sonntag, den 17. September, konnte aber wohl aufgeatmet werden.

Der Sänger durfte das Krankenhaus verlassen und wird nun von seiner Mutter, einer ausgebildeten Krankenpflegerin, und seiner Frau zuhause betreut. Sowohl Lunge als auch Herz machten wieder einen besseren Eindruck. Ariana Cooper betont in ihrem Instagram-Post, wie dankbar sie für die Unterstützung ihrer Community sei.

Fans hoffen nun, dass der Frontmann fit genug sein wird, um die finalen Konzerte mit Sum 41 spielen zu können, nachdem sie im Mai die Auflösung der Band bekanntgegeben hatten. Zusätzlich werden sie ihr letztes Album HEAVEN :X: HELL noch 2023 veröffentlichen.