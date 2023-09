Sum 41: Deryck Whibley gibt Update über seinen Gesundheitszustand

Er sagt: „Man hat mir gesagt hat, ich soll mich auf ein gesundheitliches Auf und Ab einstellen.“

Sum-41-Frontmann Deryck Whibley hat sich am Dienstag (19. September) auf den sozialen Medien seiner Band gemeldet, um ein Update über seinen Gesundheitszustand zu geben.

Nachdem Whibley am Freitag (15. September) wegen einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingewiesen wurde, durfte er bereits am Sonntag (17. September) nach Hause zurückkehren, wo sich seine Mutter, eine ausgebildete Krankenpflegerin, und seine Frau Ariana Cooper um ihn kümmerten. Dies teilte Cooper über einen Instagram-Beitrag mit.

„Es erfreut mich sehr, dieses Update geben zu können“, heißt es in dem Post. „Deryck wurde entlassen, nachdem die Behandlung angeschlagen hat. Er ist jetzt in der Obhut seiner Mutter, eine ausgebildeten Krankenpflegerin, und mir selbst. Der Druck und die Belastung auf Herz und Lunge haben sich verbessert und er kann schmerzfreier atmen.“

Seither hat sich der Sänger und Gitarrist genug erholt, um ein persönliches Update über seinen gesundheitlichen Zustand zu geben. In seinem Post dankt er Fans der Band für ihre „Liebe und Unterstützung“.

„Ich wollte mir eine Minute Zeit nehmen, um mich bei allen für die Menge an Liebe und Unterstützung zu bedanken“, beginnt der Beitrag. „Obwohl ich noch nicht über den Berg bin und man mir gesagt hat, ich soll mich in den nächsten Wochen auf ein gesundheitliches Hoch und Runter einstellen, bleibe ich positiv und gebe mein Bestes, um das Alles zu überstehen.“

Weiter schreibt Whibley: „Ich bin immer noch bettlägerig, habe Schwierigkeiten beim Atmen, verspannte Brustschmerzen und ein paar ziemlich wilde Fieberträume, die die ganze Sache wohl einigermaßen unterhaltsam machen. Ich bin in den besten Händen und habe die richtige Medizin. Ich habe vor, nächsten Monat beim ‚When We Were Young‘-Festival mein Bestes zu geben. Das ist mein Ziel. Vielen Dank und so viel Liebe ❤️ Deryck“.

Sum 41 kündigten im Mai 2023 ihre Trennung an, nach einer finalen Tour und einem letzten Album, HEAVEN :X: HELL, welches noch 2023 erscheinen soll.