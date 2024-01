Sum 41 ehren Rage Against The Machine mit „Sleep Now In The Fire“-Cover

Sum 41 spielten den Song live, weil er von „einer ihrer liebsten Bands aller Zeiten“ stammt.

Sum 41 haben Rage Against The Machine ihren Respekt gezollt. Nach der jüngsten Ankündigung von RATM, sich von Live-Auftritten zurückzuziehen und sogar gänzlich aufzuhören, wollten sich die Kanadier von Sum 41 gebührend bei „einer ihrer liebsten Bands aller Zeiten“ bedanken. Und so teilten sie via X ein Live-Video vom Hellfest in Frankreich aus dem Jahr 2023. Dort spielten sie im Juni eine Cover-Version von „Sleep Now In The Fire“.

Seht hier das Live-Cover, in dem Sänger Deryck Whibley alles gibt:

Auflösung nach Album-Release

Auch Sum 41 haben ihren vollständigen Rückzug aus der Musikbranche angekündigt. Die Band gab selbst kürzlich bekannt, nach Veröffentlichung ihres achten Studioalbums HEAVEN :X: HELL und der dazugehörigen Welttournee aufzuhören. Die kommende Platte soll noch im Frühjahr 2024 erscheinen, ein genaues Datum nannte die Gruppe aber nicht. Whibley erklärte, dass es sich um ein Doppelalbum mit „völlig unterschiedlichen Platten“ handele, wobei die HEAVEN-Seite ihre Pop-Punk-Anfänge widerspiegele und die HELL-Seite ihre jüngsten, stärker vom Heavy Metal inspirierten Veröffentlichungen widerspiegele.