Travis: Hört hier ihre neue Single „Valentine“

auch interessant

Travis haben einen neuen Song mit dem Titel „Valentine“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich bereits um die zweite Single-Auskopplung aus ihrem bevorstehenden Album. Geschrieben wurde der Song von Sänger Fran Healy, bei der Produktion war ihm Robin Baynton behilflich.

„Valentine“ im Stream hören:

„‚Valentine‘ wurde hauptsächlich während einer Live-Performance im Dezember 2019 in den Rak Studios in London aufgenommen“, erklärte die Band in einer offiziellen Pressemitteilung, „der Song kommt vom Sound extrem nah an unser Debütalbum GOOD FEELIN‘ heran und klingt ziemlich Alex-Harvey-esque.“

Artwork zu „Valentine“:

Travis‘ neuer Song ist ab sofort auch als limitierte 10“-Vinyl-Edition erhältlich. Auf der B-Seite der Platte befindet sich ein eingraviertes Artwork des Künstlers Douglas Gordon. Zusätzlich haben Fans die Chance, ein nummeriertes und auf 300 Stück limitiertes Exemplar zu ergattern, das beim Kauf nach dem Zufallsprinzip vergeben wird.

Bereits im Juni meldeten sich Travis nach einer vierjährigen musikalischen Schaffenspause mit ihrem neuen Song „A Ghost“ und einem dazugehörigen Animationsvideo zurück, das von Sänger Fran Healy und seinem Sohn Clay produziert wurde. Zeitgleich mit dem Single-Release kündigten die Glasgower außerdem ihr neues Album an.

Travis‘ neuntes Studioalbum wird den Titel 10 SONGS tragen und am 9. Oktober 2020 erscheinen. Thematisch beschäftigen sich die Schotten diesmal mit dem „Spannungsfeld zwischen Leben und Liebe“, insbesondere damit „wie sich die Liebe im Angesicht der Herausforderungen des Lebens entwickelt“, wie es in der Ankündigung heißt.

Artwork zu 10 SONGS:

Wie der Titel bereits verrät, werden auf der LP insgesamt zehn Songs zu finden sein, die zwischen 2019 und 2020 in Co-Produktion von Fran und Robin Baynton (Coldplay, Florence And The Machine) in den legendären RAK Studios in London entstanden sind. Neben Travis selbst werden darauf auch einige hochkarätige Feature-Gäste wie Grandaddy-Mitglied Jason Lytle, Greg Leisz (Beck, Emmylou Harris, Bruce Springsteen) und The-Bangles-Sängerin Susanna Hoffs zu hören sein.

„10 SONGS“-Tracklist:

Waving At The Window The Only Thing (feat. Susanna Hoffs) Valentine Butterflies A Million Hearts A Ghost All Fall Down Kissing In The Wind Nina’s Song No Love Lost

Bei 10 SONGS handelt es sich um Travis‘ erste neue Platte seit dem 2016 erschienenen EVERYTHING AT ONCE, das von ME-Autor André Boße leider nur zweieinhalb von sechs möglichen Sternen erhielt. Dieser bedauerte in seiner Rezension: „Fehlerlos und trotzdem nicht gut: Der Wohlfühl-Britpop lässt Standfestigkeit vermissen.“

