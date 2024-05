Travis veröffentlichen neue Single mit Chris Martin und Brandon Flowers

Die schottische Band tut sich für ihren neuen Song „Raze The Bar“ mit den Coldplay-Frontmann und The-Killers-Sänger zusammen.

Mit „Raze The Bar“ erscheint der zweite Track aus Travis’ kommenden Album L.A. TIMES, das am 12. Juli 2024 veröffentlicht werden soll. In der Single erzählt die Rockband gemeinsam mit Coldplay-Sänger Chris Martin und The-Killers-Mitglied Brandon Flowers die Geschichte der Schließung der New Yorker Bar „Black & White“. Das Lokal diente als Treffpunkt für viele lokale Künstler:innen und berühmte Bands, bis sie während der Pandemie geschlossen wurde.

Travis Fran Healy: „Diese Bar war ein Zentrum für Poesie“

Gegenüber dem „NME“ erklärte Travis-Sänger Fran Healy, dass die New Yorker Bar nicht nur die Anlaufstelle vieler Bands war, sondern mit der Schließung komplett verschwand: „Dann mussten sie sie schließen und der Vermieter kam eines Nachts und riss jedes einzelne Stück der Bar heraus und tünchte es, so dass niemand die Bar jemals wieder haben konnte.“ Um sich trotzdem gebührend von dem Ort verabschieden zu können, soll „Raze The Bar“ als eine „imaginäre letzte Nacht in der Bar“ dienen. Dabei enthielt der Song ursprünglich keine Gast-Beiträge anderer Sänger.

Healy habe sich nämlich eigentlich eine zweite Meinung zum fertigen Album einholen wollen und rief dafür Chris Martin an. Während einer Autofahrt über den Pacific Coast Highway hörten sie sich zusammen L.A. TIMES an. Dabei hatte es Martin vor allem ein Song angetan: „Raze The Bar“. Später habe er den Song noch einmal auf Klavier gespielt, wodurch Healy auf die Idee eines Features kam: „Ich sagte: ‚Du solltest darauf singen‘. Er sagte: ‚Ja, ich werde singen, aber du solltest mehr Leute dazu bringen, auch zu singen‘. Also rief ich Brandon an und er sagte ‚klar‘.“ Zwar seien Martin und Flowers kaum auf dem Song zu hören, doch es sei dem Trio dabei um den „Geist der Sache“ gegangen, erklärte Healy.

Travis werden im Sommer 2024 The Killers auf ihrer UK- und Irland-Tour begleiten. Dabei werden die beiden Bands im Juni und Juli insgesamt 14 Konzerte in vier Städten spielen: Dublin, Manchester, Glasgow und London.