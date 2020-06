Travis: Neue Single, neues Video, Details zum Album – hier gibt’s alle Infos

Das wird Dich auch interessieren





Travis melden sich nach einer vierjährigen musikalischen Schaffenspause mit einem neuen Song zurück. Dieser trägt den Titel „A Ghost“ und wird von einem Animationsvideo begleitet, das von Sänger Fran Healy und seinem Sohn Clay produziert wurde. Zeitgleich mit dem Single-Release kündigten die Glasgower außerdem ihr neues Album an.

Zum Entstehungsprozess des Videos sagt Healy in einem offiziellen Statement:

„Das Video entstand mit einem Mock-up von mir und drei Geistern, die den Chorus des Songs in einer verlassenen Gasse spielen. Gerade als wir uns an den Dreh machen wollten, wurde der weltweite Lockdown ausgerufen, weshalb wir plötzlich mit diesem tollen Song dastanden, für den es kein Video gab. Also entschied ich mich dazu, es einfach zu zeichnen. Insgesamt dauerte der Prozess etwa 30 Tage, in denen 2.500 Zeichnungen entstanden. (…) Ich rekrutierte kurzerhand meinen 14-jährigen Sohn Clay als Kameramann, er hat nämlich eine Drohne, so konnten wir auch mit der entsprechenden Distanz filmen. Es war der bizarrste Videodreh meines Lebens, aber das Endresultat ist super geworden.“

Artwork zu „A Ghost“:

Travis‘ neuntes Studioalbum wird den Titel 10 SONGS tragen und am 9. Oktober 2020 erscheinen. Thematisch beschäftigen sich die Schotten diesmal mit dem „Spannungsfeld zwischen Leben und Liebe“, insbesondere damit „wie sich die Liebe im Angesicht der Herausforderungen des Lebens entwickelt“, wie es in einer offiziellen Pressemitteilung heißt.

Artwork zu 10 SONGS:

Wie der Titel bereits verrät, werden auf der LP insgesamt zehn Songs zu finden sein, die zwischen 2019 und 2020 in Co-Produktion von Fran und Robin Baynton (Coldplay, Florence And The Machine) in den legendären RAK Studios in London entstanden sind. Neben Travis selbst werden darauf auch einige hochkarätige Feature-Gäste wie Grandaddy-Mitglied Jason Lytle, Greg Leisz (Beck, Emmylou Harris, Bruce Springsteen) und The-Bangles-Sängerin Susanna Hoffs zu hören sein.

„10 SONGS“-Tracklist:

Waving At The Window The Only Thing (feat. Susanna Hoffs) Valentine Butterflies A Million Hearts A Ghost All Fall Down Kissing In The Wind Nina’s Song No Love Lost

Bei 10 SONGS handelt es sich um Travis‘ erste neue Platte seit dem 2016 erschienenen EVERYTHING AT ONCE, das von ME-Autor André Boße leider nur zweieinhalb von sechs möglichen Sternen erhielt. Dieser bedauerte in seiner Rezension: „Fehlerlos und trotzdem nicht gut: Der Wohlfühl-Britpop lässt Standfestigkeit vermissen.“

