„Tribute to Xatar“: Diese Acts sind dabei

Am 7. Mai 2026 treten zahlreiche Rapper:innen zu Ehren von Xatar in der Kölner Lanxess Arena auf. Hier alle Infos im Überblick.

Ein Jahr nach dem Tod von Xatar, am 7. Mai 2026, soll dem Rapper mit einer großen Show in der Lanxess Arena in Köln Tribut gezollt werden – gemeinsam mit Weggefährt:innen, Musikkolleg:innen und Rap-Newcomer:innen.

Sein Management ließ zum Tribute-Gig zu Ehren von Giwar Hajabi, wie er bürgerlich hieß, verlauten: „Ein Konzert zu Ehren von Giwar und anlässlich seines Jahrestages. Ein Abend, der uns vor Augen – und Ohren – führt, wie weit man es bringen kann, wenn wir an unsere Träume glauben. Von der Straße in die Primetime, in die größte Arena des Landes.“

Nun gibt es eine erste Runde an Line-up-Bestätigungen. Hier die Infos.

„Tribute to Xatar“: Diese Acts treten auf

Zu den bestätigten Artists zählen Schwesta Ewa, Farid Bang, Kalim, Eno und Samy. Weitere Act-Ankündigungen sollen in Kürze folgen.

Tickets

Karten für „Tribute to Xatar“ am 7. Mai 2026 in der Kölner Lanxess Arena sind bereits über alle bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Der Preis liegt bei rund 60 Euro.

Der 1981 im Iran geborene Musiker, der in Bonn aufwuchs, verstarb am 7. Mai 2025. Er hinterließ eine Frau und fünf Kinder. Rund 1000 Menschen, darunter zahlreiche Weggefährt:innen aus der Rap-Szene, nahmen an seiner Beisetzung auf dem Bonner Nordfriedhof teil.