Foto: Ashley Armitage. All rights reserved.

Das Debüt-Album DAS PARADIES von Tristan Brusch erscheint am 8. Juni.

Irgendwo zwischen einem jungen Uwe Ochsenknecht und durchgeknalltem Klaus Kinski pendelt Tristan Brusch. Dazu eine wundersame Melange aus dramaturgischer Pop-Poesie á la Faber – und fertig ist die eigenartig verschrobene Liedkunst des gebürtigen Gelsenkircheners.

Zugegeben, ein wenig seltsam muten die Songs von Tristan Brusch schon an: Nostalgisch-romantische Bilder werden mit düsteren 80s-Sounds kontrastiert. Ein bisschen sehr nah am Borderline, ein Hauch Gruselstreifen, aber doch so faszinierend, dass man sich dem Ganzen nicht entziehen kann. Genau das trifft auch auf seine neue Single „Trümmer“ zu.

Der Song ist ein Vorgeschmack auf das bald erscheinende Debüt von Tristan Brusch und handelt davon, wie schwer es sein kann, nicht ganz in die Erwartungen anderer hineinzupassen. Etwas, das Tristan Brusch nur zu gut kennt. Auf den Punkt bringt es die Zeile: „Ich bin nicht das, was ihr wollt, dass ich es bin“.

Seht hier das Video zu „Trümmer“ von Tristan Brusch

TRISTAN BRUSCH – TRÜMMER (Offizielles Video)

Sein Debütalbum DAS PARADIES soll am kommenden Freitag, dem 8. Juni erscheinen. Ein Frischling im Business ist Tristan Brusch aber nicht. Bereits seit 2004 macht er Musik, komponiert und produziert, unter anderem für Die Orsons, wo er auch Gitarrist war, sowie für Cro und Balbina. Wir sind uns sicher: Von diesem Tristan werdet Ihr noch hören. Im Herbst geht Tristan Brusch außerdem auf Deutschland-Tour. Alle Termine, Tickets und mehr Infos findet Ihr online.