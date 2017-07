„True Detective“: Mahershala Ali spielt die Hauptrolle in der 3. Staffel

Eigentlich stand ja bereits das Aus für „True Detective“ fest. Die erste Staffel der Serie gilt als in sich geschlossenes Meisterwerk, die zweite Staffel gehört wegen der Fallhöhe zu den größeren TV-Enttäuschungen der jüngsten Zeit. Und dennoch hatten die Zuschauer die Hoffnung, dass der zuständige Sender HBO noch einmal mit einer dritten Staffel angreift. Diese Hoffnungen werden nun erfüllt.

Auf einem Pressetermin in Kalifornien hat Casey Bloys, Programmchef bei HBO, am Mittwochabend gute Nachrichten verkündet. Oscar-Preisträger Mahershala Ali hat tatsächlich einen Vertrag für eine Hauptrolle in der kommenden 3. Staffel von „True Detective“ unterschrieben.

Ali, der zuletzt für „Moonlight“ als bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde, ist dem Seriengeschäft nicht fremd. Bereits in „House of Cards“ gewann er viele Fans, in „Luke Cage“ versteckte er sein Talent eher.

Einen genauen Produktionsplan hat die neue Staffel von „True Detective“ allerdings noch nicht. Bloys habe bisher fünf Drehbücher für die dritte Staffel gelesen und sei „sehr beeindruckt und aufgeregt“. Ganz fantastisch sei die neue Storyline laut dem Programmchef, allerdings hat er das auch schon über die zweite Staffel mit Taylor Kitsch gesagt.

Auf Instagram hat Ali sein Mitwirken an der 3. Staffel selbst bestätigt, jetzt fehlt nur noch der Drehstart und Sendetermin: