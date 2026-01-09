Trump: Keine Gnade für Sean „Diddy“ Combs

Trump verweigert Diddy die Begnadigung: Rap-Mogul bat per Brief um Gnade.

US-Präsident Donald Trump will Sean „Diddy“ Combs trotz persönlicher Bitte aktuell nicht begnadigen und verweist dabei auf die frühere öffentliche Feindseligkeit des Rappers ihm gegenüber.

Trump bestätigt Diddy-Brief – aber keine Gnade

In einem Interview mit der „New York Times“ erklärte Trump, Diddy habe ihn „durch einen Brief“ um eine Begnadigung ersucht.​ Trotz zahlreicher Begnadigungen in seiner zweiten Amtszeit schließt deas US-amerikanische Staatsoberhaupt eine vorzeitige Entlassung des Musikmoguls derzeit aus und verweist auf dessen frühere öffentliche Angriffe gegen ihn.

Verurteilung zu 50 Monaten Haft

Sean Combs wurde im Juli 2025 zu 50 Monaten in einem Bundesgefängnis verurteilt. Die Geschworenen hatte ihn für schuldig im Sinne des Mann Act befunden, da er Frauen sowie männliche Sexarbeiter über Staatsgrenzen hinweg zu sexuellen Darbietungen einfliegen ließ.​ Schwerere Vorwürfe wie Sexhandel oder Erpressung standen im Raum, spielten in diesem Urteil jedoch keine Rolle. C​

Diddys Berufung und politischer Hintergrund

Combs legt aktuell Berufung gegen das Urteil ein und versucht, seine Haftstrafe vor einem höheren Gericht zu kippen.​ Trumps Hinweis auf Diddys frühere „sehr feindselige“ Haltung während seiner ersten Amtszeit verleiht der Causa eine zusätzliche politische Dimension, die über den reinen Strafprozess hinausgeht.​