Justin Bieber über Sean Combs: „Frag mich niemals nach diesem Mann“

Justin Bieber macht nach Netflix-Doku über Sean Combs deutlich: Er will nicht mehr auf den Rapper angesprochen werden. Sein emotionales Statement in Los Angeles.

Pop-Sänger Justin Bieber hat offensichtlich genug von einem Thema. Er will nichts mehr von Sean „Diddy“ Combs wissen und auch niemals wieder auf diesen angesprochen werden, was er nun auf offener Straße klarmachte.

„Ich war ein Kind, ich wusste nichts“

Justin Bieber will anscheinend mit einem Kapitel seiner Vergangenheit endgültig abschließen. Nach einem Restaurant-Besuch in Los Angeles wurde der 31-Jährige von Paparazzi auf die auf Netflix veröffentlichte Doku „Sean Combs: The Reckoning“ angesprochen. Wie „OK!“ berichtet, reagierte der Sänger sichtlich genervt und abweisend. Er ließ keine Zweifel daran, wie er heute zu dem ehemaligen Musik-Mogul steht: „Frag mich niemals nach diesem Mann. Niemals!“

Mit bereits 15 Jahren startete er an der Seite des Rappers im Musikgeschäft durch. Auf offener Straße betonte er nun: „Ich war ein Kind. Ich wusste nichts.“ Es wurde deutlich, dass er dieses Kapitel hinter sich lassen möchte.

Gerüchte über Missbrauch

Die Netflix-Doku beschäftigt sich mit den schweren Vorwürfen gegen Sean Combs, darunter Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe in der Musikindustrie. Seit der Rapper verhaftet wurde und vor Gericht stand, kursieren Gerüchte darüber, dass er sich auch an Justin Bieber vergangen habe. Dieser ließ jedoch bereits über einen Sprecher verlauten, dass diese nicht stimmen, und verneinte es. Dennoch scheint der Popstar von den Vorwürfen stark mitgenommen zu sein.

Schon damals prahlte der damalige Macher im Hip-Hop-Geschäft über „48 Stunden“ mit dem Teenager, über die man „nicht wirklich“ sprechen könne. Ein Satz, der heute anders wirkt.

Auch Usher, der das Kennenlernen einfädelte, berichtete, er habe als Jugendlicher „ziemlich wilde Dinge“ im Umfeld von Sean Combs mitbekommen.

Heutige Rolle als Familienvater

Der heute 31-Jährige versucht sich derzeit privat neu aufzustellen. Gemeinsam mit seiner Frau Hailey Bieber zieht er den gemeinsamen Sohn Jack groß. Dennoch fiel er in jüngerer Vergangenheit immer wieder auf, kiffte etwa in der Öffentlichkeit oder wurde stark erschöpft in Los Angeles gesichtet. Die Spekulationen um den mentalen und gesundheitlichen Zustand des Sängers nehmen also nicht ab. Seine Anfänge im Musikgeschäft waren von Abstürzen und Drogenproblemen geprägt.

Klar ist dennoch, dass er seine gemeinsame Vergangenheit mit Sean Combs endgültig hinter sich lassen will, um sich auf seine Rolle als Familienvater und Musiker zu konzentrieren.