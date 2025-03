Tupac Shakur: Unveröffentlichte Songs werden für 250.000 Dollar verkauft

Auf der Verkaufsseite „Moments in Time“ wird aktuell unveröffentlichtes Material des Rappers zum Verkauf angeboten. Dazu gehören laut der Website Aufnahmen und Texte, die Tupac zwischen 1990 und 1991 erstellt hat, als er noch nicht bei seinem späteren Label Suge Knights Death Row Records unter Vertrag stand. Zu dieser Zeit arbeitete er an einem Debütalbum für seine damalige Gruppe Jesse and the Kidz, wofür die Texte und die Musik wohl auch gedacht waren. Das Album konnte jedoch nie veröffentlicht werden, da ein Mitglied der Gruppe noch während der Produktion ums Leben kam.

Unbekannte Songs und handgeschriebene Lyrics

Wie sich die Songs anhören, ist bisher nur den Verkäufern bekannt. Es soll jedoch drei Songs geben, auf denen Tupac als Lead-Rapper zu hören ist. Außerdem gibt es ein Foto von einem Zettel, auf dem handgeschriebene Lyrics zu einem der Tracks stehen.

Das Paket mit der Musik und den Texten kostet im privaten Verkauf 250.000 US-Dollar. Wer nach dem Kauf die Musik nicht nur privat hören, sondern veröffentlichen möchte, muss vorher mit der Familie des Musikers auf eine Einigung kommen, da diese die Distributionsrechte besitzt.

Es ist nicht das erste Mal, dass originale Dokumente des Artists verkauft werden. 2023 versteigerte „Moments in Time“ bereits ein Fahndungsbild und einen Gefängnisausweis des Rappers. Im gleichen Jahr kaufte Drake für eine Million US-Dollar einen Ring, der Tupac gehörte.

Sein Tod ist bis heute eine ungeklärte Tragödie

Tupac Amaru Shakur, wie er bürgerlich hieß, starb am 13. September 1996 im Alter von 25 Jahren in Las Vegas. Er befand sich in einem Auto auf dem Beifahrersitz, als ein weißer Cadillac neben seinem Wagen hielt und aus dem Fenster heraus mehrmals auf Tupac schoss. Die Rap-Legende starb nur kurze Zeit später im Krankenhaus. Die genauen Umstände um seinen Tod sind immer noch nicht aufgeklärt und bis heute ist unbekannt, wer ihn ermordete.