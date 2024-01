Der mutmaßliche Mörder von Shakur darf bei Kautionsbezahlung im Hausarrest auf weitere Gerichtstermine warten.

Das ehemalige Gangmitglied, welches Tupac Shakur ermordet haben soll, könnte nun bei Bezahlung von 750.00 US-Dollar Kaution im Hausarrest mit elektronischer Überwachung auf den Prozess, der am 03. Juni beginnt, warten.

Während einer Anhörung am Dienstag (09. Januar), bei der es um den Antrag der Verteidigung auf Freilassung oder eine angemessene Kaution ging, argumentierte sein Anwalt Robert Arroyo, dass der Tatverdächtige Duane Davis keine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen würde. Ihr 60-jähriger Mandant sei aufgrund seines Alters wie auch aufgrund seiner Krebserkrankung insgesamt in einem schlechten Gesundheitszustand.

Duane Davis: (K)eine Gefahr für die Öffentlichkeit?

Weiterhin hieß es laut „Billboard“ vor Gericht: „Wenn Duane so gefährlich ist, wenn dieser Fall so erdrückend ist, seine Schuld so erdrückend ist – warum haben die Behörden 15 Jahre gewartet, um ihn zu verhaften?“, argumentierte Davis‘ Pflichtverteidiger und forderte eine Kaution in Höhe von 100.000 US-Dollar. Die Gegenseite vertrat die Meinung, dass der Angeklagte „eine sehr, sehr große Gefahr für die Öffentlichkeit“ sei. Insbesondere für Zeug:innen, die im Prozess gegen ihn aussagen könnten, weshalb sie eine höhere bis gar keine Kautionsmöglichkeit forderten.

Ihren Standpunkt begründeten sie mit einem aufgezeichneten Telefongespräch zwischen Davis und seinem Sohn im Oktober 2023, in dem die beiden den Begriff „grünes Licht“ verwendeten, was ihrer Meinung nach eine „Erlaubnis zum Töten“ bedeuten würde. Die Verteidigung behauptete Berichten von „Billboard“ zufolge, dass man das Gespräch falsch interpretiert hätte. So habe ihr Mandant nie geplant, einen Anschlag auf Zeug:innen verüben zu lassen. Er sei vielmehr besorgt gewesen, da sich auf der Straße herumgesprochen habe, wofür er angeklagt sei und dass nun seine eigene Familie in Gefahr sei.

Mehr zum Fall

Davis wurde seit seiner Verhaftung am 29. September 2023 ohne Kaution im Clark County Detention Center in Las Vegas festgehalten. Er wurde des Mordes unter Verwendung einer tödlichen Waffe mit weiteren Gang-Mitgliedern im Zusammenhang mit dem Drive-by-Mord an Tupac Shakur im Jahr 1996 in Las Vegas angeklagt. Er selbst plädierte auf nicht schuldig. Der nächste Gerichtstermin ist für den 20. Februar 2024 angesetzt. Der große Prozess beginnt am 03. Juni.