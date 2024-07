Snoop Dogg eröffnet jetzt Kiffer-Paradies

Snoop Dogg bringt in Los Angeles „Smoke Weed Every Day“ an den Start – 2Pac soll damit auch Tribut gezollt werden.

Snoop Dogg hat Mitte Juli in Los Angeles seinen ersten lizenzierten Cannabis-Laden eröffnet. Der Shop trägt den Namen S.W.E.D., was für „Smoke Weed Every Day“ steht. Er bietet dort eine Vielzahl von Marihuana-Produkten an – von Pre-Rolls und bis hin zu mit Cannabis angereicherten Cremes und Lotionen. Snoop Dogg ehrt auch 2Pac mit seinem Store Ein Produkt in seinem neuen Laden widmet der US-Rapper sogar dem vor 28 Jahren verstorbenen Tupac Shakur. Die limitierte Auflage heißt Snoop’s Death Row. Update: Snoop Dogg gibt das Kiffen doch nicht auf 2Pac ist nicht nur lange Zeit ein geschätzter Musikerkollege von Snoop gewesen – er war es auch, der ihm seinen ersten Blunt überreichte. Schon 2015 kam Snoop-Marihuana auf den Markt Für den Rapper ist dies aber bereits der zweite Schritt im Cannabis-Geschäft: Seit 2015 vertreibt er unter dem Namen Leafs by Snoop sein eigenes Marihuana. Damals erklärte er dazu: „Schon seit über 20 Jahren bin ich ein Vorreiter dieser Bewegung. Ich bin ein Meister des Marihuanas. Meine Kunden können sich darauf verlassen, dass ich nur die frischesten und besten Inhaltsstoffe auswähle. Lasst uns zusammen entspannen und die Probleme einfach wegblasen!“ An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Und so schließt sich der Kreis: Zusätzlich investierte der 52-Jährige nun 13 Millionen Euro in die hessische Cannabis-Firma Cansativa. Nicht nur im Cannabis-Business tätig Zwar ohne Joint, dafür aber mit Feuer war Snoop Dogg zuletzt bei den Olympischen Spielen in Paris zu sehen. Kurz vor der Eröffnung am Freitag (26. Juli) trug er die Olympische Flamme durch die Pariser Vorstadt Saint-Denis. Weitere Fackelträger:innen waren die französische Schauspielerin Laetitia Casta, der französische Rapper MC Solaar und der ehemalige Fußballer Zinédine Zidane. Snoop Dogg wird zudem als Kommentator für den amerikanischen Sender NBC während der Olympischen Spiele am Start sein.