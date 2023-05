TV-Tipp: Hier seht ihr Tina Turner in „Mad Max 3“

Die Sängerin spielt die Antagonistin Aunty Entity in George Millers apokalyptischem Film von 1985.

Tina Turner ist am Mittwoch, 25. Mai, im Alter von 83 Jahren verstorben. Sie war nicht nur eine der weltweit erfolgreichsten Sängerinnen, sondern auch eine gefragte Schauspielerin. Eine ihrer größten Rollen ist die als Aunty Entity im dritten Teil der dystopischen „Mad Max“-Reihe, „Jenseits der Donnerkuppel“. Der Film läuft zu ihren Ehren im Mai und Juni 2023 im deutschen Fernsehen.

Am 30. Mai kommt der Streifen auf „Sky Cinema“ gleich zweimal: Zum ersten Mal um 11.15 Uhr, zum zweiten Mal um 18.25 Uhr. Am 31. Mai strahlt der Sender ihn erneut aus, um 01.35 Uhr.

Im Juni erscheint er im Programm des Senders „TNT Film“, am 16. um 20.15 Uhr und am 17. um 17.55 Uhr.

Im Film, der 1985 erschien, verkörpert Tina Turner die Feindin von Max, eine Despotin mit dem Namen Aunty Entity. Ihr abgerockter Survival-Look, teils Steinzeitmensch, teils Amazone, wurde zu einem ikonischen Fashion Statement. Das Kostüm behielt Turner gar für ihre Bühnenshows bei, auch ihre Tänzerinnen und Tänzer kleideten sich so.

Tina Turner befand sich zu Beginn der Dreharbeiten auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs – das 1983er-Album „Private Dancer“ wurde nach der Trennung von Ike Turner ihr erster, weltweiter Solo-Hit. Für den „Mad Max“-Soundtrack, komponiert von Maurice Jarre, steuerte sie zwei Songs bei: „One of the Living“ sowie „We Don’t Need Another Hero“. In dem Lied singt ein Kinderchor mit – er steht für die in der Wüste lebenden (Film-)Waisenkinder, die Max entgegnen: „Wir brauchen keinen weiteren Helden“. Sie glauben nicht daran, dass er ihnen in dieser verlorenen Welt noch helfen kann. Das Lied wurde ein weiterer Erfolg: Platz eins in Deutschland und Österreich im Juli 1985, ein Sommer-Hit; Platz zwei im UK und in der Schweiz; Platz drei in den USA.