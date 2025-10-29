„Bedeutungsvoller“ USB-Stick weg: Twenty One Pilots wurden beklaut – schon wieder

Morrissey: Reisepass wurde aus dem Nachlass seiner Mutter gestohlen

„Hollywood wird weiter attackiert“: Hackergruppe kündigt weitere Filmdiebstähle an

„die cops ham mein handy“ – wie aus einem Handy-Diebstahl fesselnde Lektüre wurde

Sie bitten um Rückgabe: Bei einem Fan-Event in Los Angeles wurden Twenty One Pilots bestohlen – und das nicht zum ersten Mal.

Twenty One Pilots sind erneut bestohlen worden. Bei einem Fan-Event in Los Angeles am 25. Oktober wurde ein USB-Stick mit dem Titel „The Level of Concern“ entwendet.

Band bittet um Rückgabe – anonym und ohne Fragen

Nach der Veranstaltung verschickte die Gruppe eine Mitteilung an alle Besucher:innen des Fan Premier Event (FPE) und bat um den Rückerhalt des Stücks. „Während der heutigen FPE-Veranstaltung wurde der USB-Stick ‚The Level Of Concern‘ aus der Ausstellung entwendet“, schrieben die Künstler laut „NME“.

„Wir bitten euch aufrichtig um dessen Rückgabe – ohne Fragen zu stellen und unter vollständiger Wahrung eurer Anonymität.“ Der USB-Stick habe für die Band und ihre Geschichte eine große Bedeutung. „Wir bitten euch freundlich um eure Mithilfe, damit er wieder zu uns zurückfindet.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Fans versuchen, die Tat zu rekonstruieren

Fans haben sich zusammengeschlossen, um den Ablauf des Vorfalls zu rekonstruieren. In den sozialen Medien begannen Besucher:innen, Fotos der Veranstaltung mit Zeitstempeln zusammenzustellen, um herauszufinden, wann der Stick zuletzt gesehen wurde.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im Mai stahl ein Fan eine Trommel von der Bühne

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Fan die Band bestohlen hat: Im Mai 2025 entwendete ein Besucher nach einem Konzert eine große Trommel von der Bühne. Videoaufnahmen zeigten, wie die Person das Instrument ungehindert davontrug. Später wurde die Trommel im Hotelzimmer des Fans gefunden.

„The Level of Concern“ ist der Name eines Songs und Albums von Twenty One Pilots, das 2020 erschien. Zuletzt veröffentlichte das Duo die Platte BREACH. Das achte Studioalbum der Band wurde am 21. Mai 2025 angekündigt und am 12. September veröffentlicht. Begleitet wurde der Release von einer US-Tour mit dem Titel „The Clancy Tour: Breach“, die am 26. Oktober endete.