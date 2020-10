„Two And A Half Men“-Star Conchata Ferrell (Berta) ist tot

Conchata Ferrell ist tot: Das war die Todesursache

Nun ist die Schauspielerin im Alter von 77 Jahren an den Folgen eines schweren Herzinfarkts nach einer neurologisch verursachten Krankheit im Mai am Dienstag (13. Oktober) gestorben, wie die „New York Times“ berichtet. Sie befand sich zuletzt in einem Pflegeheim.

Ihre Kollegen in der erfolgreichen Comedyserie reagierten umgehend auf Twitter. Charlie Sheen schrieb, Ferrell sei ein „absoluter Schatz“ während der Dreharbeiten gewesen, dazu ein Vollprofi und eine wahre Freundin. Ihr Tod hätte ihn schockiert.

The Best of Berta (Compilation) | Two and a Half Men | TV Land auf YouTube ansehen

Warmherzig und verletzlich

WG-Mitbewohner Alan (Jon Cryer) nannte Ferrell einen „wunderbaren Menschen“ und stellte klar: „Bertas ruppige Art war nur eine Erfindung der Drehbuchautoren.“ Stattdessen zeichnete die Schauspielerin eine große Wärme und Verletzlichkeit aus.

Neben ihrer Rolle in „Two And A Half Men“, die sie weltweit berühmt machte, spielte Conchata Ferrell in zahlreichen Serien und Filmen mit, darunter in dem Western „Heartland“ (1979), in „Pizza Pizza“ (1988) und „Erin Brockovich“ (2000, beide mit Julia Roberts). Regelmäßige Gastauftritte hatte sie in „L.A. Law“, „Mord ist ihr Hobby“ und „Walker, Texas Ranger“.