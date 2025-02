Tyler, the Creator: Ist das die finale Setlist für die CHROMAKOPIA-Tour?

Diese Songs hat Tyler, the Creator zumindest zu Beginn seiner CHROMAKOPIA-Tournee live performt.

Am Dienstag, den 4. Februar, gab Tyler, the Creator in St. Paul, Minnesota, den Startschuss für seine internationale Konzertreihe mit dem Titel „Chromakopia: The World Tour“. Zwischen Februar und September 2025 reist der Rapper dabei zu den größten Venues rund um die Welt – im Mai kommt er dafür auch nach Deutschland. Am 2. Mai spielt er in Frankfurt, am 4. Mai in Köln und am 12. Mai schließt er den deutschen Fuß der Tour in Berlin ab.

Für alle Fans, die sich auf ein Konzert des Künstlers freuen könnte die folgende, von „Uproxx“ berichtete Setlist, welche Tyler, the Creator am 4. Februar in St. Paul spielte, von Interesse sein. Neben Tracks des aktuellen Albums CHROMAKOPIA, welches am 28. Oktober 2024 erschien, spielt der gebürtige Kalifornier auch einige seiner früheren Hits, wie zum Beispiel „I THINK“ von seiner Platte IGOR, „Yonkers“ von seinem 2011 erschienenen Debütalbum GOBLIN und die Songs „See You Again“ und „Who Dat Boy“ von seinem gefeierten Album FLOWER BOY.

Die „Chromakopia: The World Tour“-Setlist im Überblick

1. St. Chroma

2. Rah Tah Tah

3. Noid

4. Darling, I

5. I Killed You

6. Judge Judy

7. Sticky

8. Take Your Mask Off

9. Earfquake

10. I Think

11. Yonkers

12. Tron Cat

13. She

14. Tamale

15. Rusty

16. IFHY

17. Lumberjack

18. Dogtooth

19. Sorry Not Sorry

20. Deathcamp

21. 2Seater

22. Smuckers

23. Boredom

24. Who Dat Boy

25. Wusyaname

26. Thought I Was Dead

27. Like Him

28. See You Again

29. Balloon

30. I Hope You Find Your Way Home

Über CHROMAKOPIA

CHROMAKOPIA ist das achte Studioalbum des 33-jährigen Künstlers. Für sein 53-minütiges Werk hat Tyler, the Creator – bzw. Tyler Gregory Okonma, wie er gebürtig heißt – einige nennenswerte Features an Land gezogen. Neben der kürzlich mit einem Grammy ausgezeichneten Doechii sind unter anderem auch Lola Young, Daniel Ceasar, ScHoolboy Q, GloRilla, Sexyy Red, Lil Wayne und Teezo Touchdown auf der LP zu hören.

Als Support bei der Tour wird Tyler, the Creator von dem amerikanischen Rapper Lil Yachty und dem aus Los Angeles stammenden HipHop-Duo Paris Texas begleitet.