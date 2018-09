U2: Was Ihr über das Nachholkonzert in Berlin wissen müsst

Hier funktionierte Bonos Stimme noch: U2 am 31. August 2018 in Berlin

Das abgebrochene Berlin-Konzert von U2 am 1. September wird am 13. November 2018 in der Mercedes-Benz-Arena nachgeholt.

Wir berichteten darüber, wie Bono während des zweiten U2-Berlin-Konzerts in der Mercedes-Benz-Arena mit Stimmproblemen zu kämpfen hatte. Nach dem vierten Song ging der Sänger schließlich von der Bühne und das Konzert wurde abgebrochen. Bono versicherte seinen Zuhörern, dass es einen Nachholtermin geben würde.

In einem Statement äußerte sich Bono zum Nachholkonzert:

„Ich habe einen hervorragenden Arzt, mit dessen Fürsorge meine Stimme für den Rest der Tour wieder voll hergestellt sein wird. Ich bin froh, dass es nichts Ernstes war, aber meine Erleichterung wird durch die Unannehmlichkeiten getrübt, die das Berliner Publikum erleben musste. Es herrschte eine unglaubliche Stimmung in der Halle und der Abend wurde leider aus dem falschen Grund zu einem unvergesslichen Ereignis… Wir können es kaum abwarten, am 13. November zurückzukehren.“

Ticketgültigkeit

Der Veranstalter livenation.de versicherte, dass die Tickets vom abgebrochenen Konzert ihre Gültigkeit behalten. Sollte das Ticket verloren gegangen sein, gibt es die Möglichkeit sich bei Ticketmaster oder Eventim zu melden:

Ticketmaster: Tel. 030-40818824 | info@ticketmaster.de

Eventim: Tel. 01806-533933 | kundenservice@eventim.de

Auch die erworbenen VIP-Tickets für die Show behalten ihre Gültigkeit, das VIP-Package mit Geschenk, der VIP-Konzertkarte und Schlüsselband bleibt inklusive.

Erstattung

Solltet Ihr ein Ticket besitzen, den Nachholtermin allerdings nicht wahrnehmen können, dann wird dieses vom Anbieter erstattet. In diesem Fall kann man die Konzertkarte mit dem Kartenrücksendeformular bis zum 06. November 2018 an folgende Adresse senden:

Ticketmaster GmbH

– Kundenservice –

Alt-Moabit 60

10555 Berlin

Bei E-Tickets reicht das Rücksendeformular, man kann dieses auch als PDF an vip@ticketmaster.de senden.

Nähere Infos zur Ticketerstattung findet Ihr hier.

