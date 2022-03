Ufo361 veröffentlicht neues „THC-Gang“ Video

Ufuk Bayraktar alias Ufo361 bei einem Konzert im Huxleys am 30. April 2017 in Berlin.

Nicht kleckern, sondern klotzen: Ufo361 gehört wohl offenbar zu denjenigen, der genau nach dieser Devise lebt. In seinen umfangreichen Vlogs gewährt uns der Rapper immer mal wieder Einblicke in seinen Lifestyle und nimmt uns dieses Mal in die Sphären von Fashion, Graffiti und Rap mit. Empfehlung der Redaktion Ufo361: Tracklist und Hörprobe vom neuen Album DESTROY ALL COPIES

Egal ob in Mailand oder Paris – inzwischen macht keine Fashion-Show mehr Halt vor Ufo361. Denn die Kreativität des Rappers findet derweil nicht nur im Musik-Business großen Anklang. Unübersehbar möchte Ufo361 noch mehr als (nur) Musik machen und hat sich indessen auch in den kreativen Kreisen der Modeszene niedergelassen. Erst 2021 präsentierte er seine eigene Kollektion „No-Hugs“, wovon auch einige Stücke im Video zu sehen sind.

Trotzdem bleibt nach wie vor auch die Musik ein wichtiger Bestandteil im Leben des Rappers. Dabei zeigt uns Ufo361, in welchen Kreisen er sich mittlerweile bewegt. Genauer gesagt kann dieser offenbar auch US-Rapstars wie Lil Baby, Gunna und A$AP Ferg zu seinem musikalischen Umfeld zählen.

Ufo361 präsentiert sich auf Instagram mit US-Rapper Gunna:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von love my life (@ufo361)

Auch um seine Begeisterung für Graffitis macht der Rapper kein Geheimnis mehr. Obendrein trägt das Video den Namen der bekannten Berliner THC-Gang und begleitet diese beim Besprühen einiger U-Bahnen. Fraglich bleibt, wie das für Graffiti zuständige Kommissariat beim Berliner Landeskriminalamt die Szenen findet. Ufo361 wurde angeblich erst kürzlich zum weiten Mal beim Sprühen im Berliner Stadtteil Wedding erwischt.

SCHAUT HIER DAS GANZE VIDEO IM STREAM: