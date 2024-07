Unbewohnbar: Bill Kaulitz’ Villa steht unter Wasser

Wasserschaden: Das Haus des Tokio-Hotel-Sängers ist für die nächsten Monate nicht bewohnbar.

„Bill, du kannst das nächste halbe Jahr nicht zurück in dein Haus“, mit diesen Worten erwartete seine Assistentin Bill Kaulitz auf seiner Rückkehr von Europa in seine Wahlheimatstadt Los Angeles. Sowohl seine Villa als auch das gemeinsame Studio mit Zwillingsbruder Tom Kaulitz sollen unter Wasser stehen und zahlreiche Erinnerungen verschluckt haben.

Die Kaulitz-Brüder versuchten noch Sachen zu retten

Während Bill und Tom Kaulitz Urlaub in Europa machten, soll die Villa des Sängers einen Wasserschaden erlitten haben. Tom Kaulitz, der mit seiner Ehefrau und Model Heidi Klum zuerst nach Los Angeles zurückreiste, wurde bereits per Telefon von der gemeinsamen Assistentin der Zwillinge vorgewarnt. Ihr „kamen Wassermassen aus der Studio-Tür entgegengeflutetet“, erklärten die beiden in ihrer neusten Podcastfolge von „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“. Tom Kaulitz, der mit seiner Ehefrau nur wenige Minuten entfernt wohnt, versuchte noch einige Gegenstände aus dem Studio zu retten, welches sich ebenfalls auf dem Anwesen von Bill Kaulitz befindet: „Ich war den ganzen Tag damit beschäftigt, Sachen aus dem Studio rauszutragen. Habe dein ganzes Haus vollgepackt mit den Sachen, Gitarren – alles, was noch irgendwie zu retten war“. Viele Dinge brachte er auch in seinem eigenen Haus unter.

Da sich viele der Gegenstände bereits länger im Wasser befanden, sollen einige davon schon angefangen haben zu rosten und waren damit nicht zu retten. So auch Tom Kaulitz‘ allererste Kopfhörer, die für ihn einen emotionalen Wert hatten. Bill Kaulitz selbst kann „die Vorstellung, dass da jetzt Schlammmassen in meinem Haus sind“ noch nicht glauben. Das Wasser soll ganze 30 Zentimeter hochstehen und macht somit die Villa für den 34-Jährigen für einige Monate unbewohnbar: „Ich kann jetzt erst mal nicht mehr nach Hause“. Die genaue Ursache hinter dem Wasserschaden ist bislang ungeklärt.