Heidi Klum: Mit diesem Viva-Moderator hat sie im Dönerladen geknutscht

Sie war gerade einmal 19 Jahre alt und kann sich ihm zufolge „überhaupt nicht mehr daran erinnern“.

Heute ist Heidi Klum international gefragtes Supermodel mit Wohnsitz in Los Angeles, zu Beginn der 90er-Jahre stand sie noch am Anfang ihrer Karriere in Bergisch Gladbach. Dort gab es wohl auch einen ganz berühmten Dönerladen, in dem „immer alle waren“ und in dem die inzwischen 50-Jährige auch mal mit Viva-Moderator Markus Kavka geknutscht haben soll. Diese Geschichte plauderte er aus, als er im „Ab 17“-Podcast zu Gast war.

Wie kam es zum Klum-Kavka-Kuss?

Sie war zu dem Zeitpunkt wohl 19 Jahre jung, er „entsprechend drei, vier Jahre älter“, als die beiden aufeinander trafen. Sowohl Klum als auch Kavka haben seiner Erzählung nach viel Zeit in dem Dönerladen verbracht. Nur damals sei sie noch nicht in pompöser Abendgarderobe unterwegs gewesen, sondern in grün-weißer Adidas-Trainingsjacke und beiger Cordhose. Kavka gefiel der Style: „Da war sie schon die Schönste im Ort.“

Wie es zu dem Kuss kam, sei wohl kein Hexenwerk gewesen, vielmehr wäre er durch jugendliche Rebellion entstanden. „Da hat man halt so random rumgeknutscht in Bergisch Gladbach. Wir waren alle in unseren Sturm- und Drangjahren, sie hatte keinen Freund, ich keine Freundin“, führte er aus.

Markus Kavka im „Ab 17“-Podcast:

Keine Erinnerung bei Heidi Klum

Besonders viel eingebildet hat sich Markus Kavka allerdings nicht auf die kurze Romanze, vielmehr hätte wohl seine Essensbestellung den Ausschlag für den besonderen Moment gegeben: „Ich war, glaube ich, der Einzige an diesem Abend, der Döner ohne Zwiebeln und ohne Knoblauch bestellt hatte. Das hat mich für diesen Kuss qualifiziert.“ Aber was denkt Heidi Klum denn über die Geschichte aus ihrer Jugend? „Die kann sich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Also null“, offenbarte der Moderator.