Taylor Swift: Menschliche Überreste sind nahe ihrer Villa aufgetaucht

In Watch Hill im US-Bundesstaat Rhode Island befindet sich eines der Anwesen von Taylor Swift, das direkt an der Atlantikküste liegt. Wie die Polizei gegenüber „People“ nun bestätigt haben soll, wurden in der Nähe ihrer Villa menschliche Überreste gefunden.

Taylor Swifts Nachbarschaft ist besorgt

Die Beamten sollen am Mittwoch (14. Mai) gegen 9:30 Uhr Ortszeit am Fundort, an der Everett Avenue, eingetroffen sein. „People“ zitiert aus den Aussagen der Polizei, dass ein „anscheinend menschlicher Beinknochen“ dort aufgefunden wurde. Dieser wurde anschließend zur Untersuchung in die Gerichtsmedizin von Rhode Island gebracht. „Die Ermittler warten auf die offizielle Bestätigung der Identität der Überreste“, so die polizeiliche Behörde.

„NBC20 WJAR“ habe mit einer Anwohnerin namens Taylor Day gesprochen, die zufällig am Tatort vorbeigefahren ist. „Ich sah drei Polizeiwagen – einen verdeckten Ermittler – zwei sahen aus wie Polizisten aus der Stadt Westerly, und hinter mir hielt ein Gerichtsmediziner“, erklärte die Frau gegenüber der Nachrichtenagentur. „Das hat mich irgendwie beunruhigt, und es war einfach etwas sehr Ungewöhnliches für Westerly.“

Normalerweise schmeißt Taylor Swift dort Promi-Partys

Watch Hill in der Stadt Westerly wird als eine eher ruhige und sehr reiche Gegend beschrieben. Aus diesem Grund scheint Day sich umso mehr über den Fund zu wundern. „Es war wahrscheinlich ein paar Fußballfelder von Taylor Swifts Haus und dem Ocean House entfernt“, erklärte sie. „So etwas hätte ich nie erwartet – vor allem nicht in Watch Hill.“

Taylor Swifts Rhode-Island-Mansion ist eines der bekanntesten Anwesen der Sängerin. Dem „AD Magazin“ zufolge kaufte sie das 12.000 Quadratmeter große Grundstück mit sieben Schlafzimmern und neun Bädern wohl für 15,5 Millionen Euro. Sie soll dort auch ihre berüchtigten „Fourth of July Partys“ abgehalten haben, zu denen auch schon Gigi Hadid oder Selena Gomez eingeladen wurden.