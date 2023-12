Tokio Hotel veröffentlichen ihren eigenen Weihnachtssong, aber wie sieht ihr Fest eigentlich aus?

Seit über 20 Jahren gibt es nun Tokio Hotel. In der Zeit widmete sich die Band auch außerhalb von Musik einigen Projekten wie der eigenen Modemarke des Frontsängers oder dem Podcast „Kaulitz Hills“ der Zwillinge Bill und Tom Kaulitz. In bislang sechs Studioalben bewegten sich Tokio Hotel in verschiedenen Genres: Von Rock über Synthie-Pop zu Indie. Nun folgte im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Amazon Music ihr erster Weihnachtssong „Your Christmas“. In einem Interview sprachen wir mit dem Quartett darüber, wie sie die Festtage verbringen, von welchen Artists sie sich eigentlich noch einen Weihnachtssong wünschen würden und blickten auf ihr Jahr 2023 zurück.

Es weihnachtet sehr

Seit ihrem 2005er Hit „Durch den Monsun“ hat sich einiges bei Tokio Hotel verändert – und dies nicht nur musikalisch. Denn während Gustav Schäfer und Georg Listing noch in Deutschland leben, fanden die Brüder Tom und Bill Kaulitz vor einigen Jahren in Los Angeles ihr neues Zuhause. Trotzdem arbeitet die Band noch immer an gemeinsamen Platten und findet auch während der Weihnachtszeit durch Traditionen zusammen. Neben gutem Essen und Weihnachtsmusik gehört nämlich auch das Binge-Watching der „Harry Potter“-Filme zur Winterzeit von Tokio Hotel – genauso wie Familiendrama manchmal zu Weihnachten gehört.

Zum Jahresende werden bekanntlich nicht nur Geschenke ausgepackt, sondern auch die vergangenen Monate betrachtet. Passend dazu sprachen wir mit Tokio Hotel in unserem Interview über ihr 2023, in dem unter anderem Tom bei der „1Live Krone“ die Übernahme der Moderation von „Wetten, dass..?“ verkündete. Und Bill gibt bei uns sein Rap-Debüt! Was man sonst noch von der Band 2024 erwarten kann, könnt ihr im Video-Interview sehen.

Hier das Interview mit Tokio Hotel schauen: