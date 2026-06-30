UNITY 2026 in Berlin: Line-up, Tickets und alle Infos

Am 2. und 3. Oktober werden in diesem Rahmen VNV Nation, IAMX und Zeromancer auftreten – hier das Wichtigste im Überblick.

Schon mal was für die Herbstplanung: Mit VNV Nation, IAMX und Zeromancer bringt UNITY 2026 Anfang Oktober drei essenzielle Acts der Dark-, Electro- und Alternative-Szene gemeinsam auf die Bühne der Berliner Columbiahalle.

Das zweitägige Event wartet dabei nicht nur mit regulären Konzerten, sondern auch mit exklusiven Special-Sets auf. Hier alle Infos auf einen Blick.

Wann findet UNITY 2026 in Berlin statt?

UNITY 2026 gastiert am 2. und 3. Oktober 2026 in der Columbiahalle Berlin.

Bereits wenige Wochen zuvor macht das Event Station in Oberhausen.

Wer spielt bei UNITY 2026 und was macht die Abende aus?

An beiden Tagen stehen VNV Nation, IAMX und Zeromancer auf dem Programm.

Der erste Abend (2. Oktober) bietet gleich mehrere exklusive Programmpunkte: VNV Nation spielen ein spezielles Old-School-Set. Und IAMX präsentieren ein Best-of-Set. Zeromancer kehren nach sieben Jahren erstmals wieder für ein Deutschland-Konzert zurück und spielen ausschließlich Songs ihres Debütalbums „Clone Your Lover“.

Am zweiten Festivaltag (3. Oktober) folgen reguläre Live-Sets der drei Hauptacts. In Berlin komplettieren Northern Lite und Absurd Minds das Line-up.

Wo gibt es Tickets und für wie viel?

Tickets sind sowohl für die einzelnen Veranstaltungstage als auch als Kombiticket für beide Tage erhältlich. Der Vorverkauf läuft bereits über Headline Concerts und Eventim. Zudem werden limitierte Hardtickets für Sammler angeboten.

Karten gibt es ab ca. 74,40 Euro zu kaufen.

Einlass und Beginn

Freitag, 2. Oktober 2026: Einlass ab 17:00 Uhr, Beginn 18:30 Uhr.

Samstag, 3. Oktober 2026: Einlass ab 15:00 Uhr, Beginn 16:30 Uhr.

Wo findet UNITY 2026 statt?

Die Adresse der Location lautet: Columbiahalle Berlin, Columbiadamm 13–21, 10965 Berlin.

Anfahrt

Öffentliche Verkehrsmittel

Wer man mit öffentlichen Verkehrsmittel anreisen möchte, dem sei die U6 empfohlen, mit der Station Platz der Luftbrücke entweder aus Tempelhof oder aus Kreuzberg kommend.

Aus Neukölln kommend (Boddinstraße / Hermannsplatz), sind die Buslinien 104 oder 248 zu empfehlen. Mit einem etwas längeren Fußweg ist die U7 mit der Haltestelle Gneisenaustraße verbunden.

Auto

Mit dem Auto reist man am besten über die A100 und den Columbiadamm an.

Am Columbiadamm befinden sich einige Parkplätze, zudem gibt es am Platz der Luftbrücke mehrere Parkmöglichkeiten. Auch in den angrenzenden Wohngebieten lassen sich einige Plätze für den eigenen PKW finden.

Extra

Der Veranstalter weist darauf hin, dass ausschließlich Taschen bis maximal DIN-A4-Größe auf das Gelände mitgenommen werden dürfen.